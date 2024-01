Erhalt des Weseler Kaufhof: Verunsicherung nach Insolvenz

Verunsicherung in Wesel. Was bedeutet die dritte Insolvenz des Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof für die Kaufhof-Filiale in der Innenstadt?

Wesel. Eigentlich sah alles gut aus für den Kaufhof in Wesel. Doch die dritte Galeria-Insolvenz wirft Fragen zur Zukunft der Filiale auf. Der Überblick.

Noch im März 2023 hieß es Aufatmen in Wesel : Die hiesige Kaufhof-Filiale sollte erhalten bleiben.

: Die hiesige Kaufhof-Filiale sollte erhalten bleiben. Am 9. Januar 2024 stellte Galeria Karstadt Kaufhof einen erneuten Insolvenz-Antrag .

einen erneuten . In diesem Newsblog fassen wir die wichtigsten Entwicklungen zum Kaufhof in Wesel zusammen.

Eigentlich schien der Kaufhof Wesel gerettet: Im März gehörte Filiale zu den 80, die im damaligen Insolvenzplan erhalten bleiben sollten. Nun stellte aber der Essener Konzern Galeria Karstadt Kaufhof erneut einen Insolvenz-Antrag – den dritten seit 2020. Die Reaktionen in der Hansestadt reichen von Sorge bis vorsichtigem Optimismus. Über alle Details informieren wir Sie in diesem Artikel. Außerdem können Sie hier die Chronik der Entwicklungen rund um den Kaufhof in Wesel nachlesen:

Update vom 9. Januar: Sorgen in Wesel nach erneuter Galeria-Insolvenz

Nun ist es offiziell. Nachdem es sich in den letzten Tagen bereits abgezeichnet hatte, stellte Galeria Karstadt Kaufhof einen erneuten Insolvenz-Antrag. Noch ist nicht bekannt, wie sich dies auf den Insolvenzplan vom vergangenen März auswirkt. Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus zeigte sich laut Medienbericht optimistisch, sich vom Mutterkonzern Signa lösen und den Konzern wieder auf Kurs bringen zu können. Dass dies aber dennoch nicht spurlos an der Belegschaft in Wesel vorübergeht, bestätigt Verdi-Sekretär Martin Petig. „Wir haben für den Weseler Kaufhof stark gekämpft. Man kann nur hoffen, dass er weitergeführt wird.“

Update vom 27. März 2023: Kaufhof-Gläubiger stimmen Insolvenzplan zu

Die Beschäftigten beim Weseler Kaufhof können nun endgültig aufatmen: Bei der Gläubigerversammlung in Essen stimmten die Gläubiger dem Insolvenzplan mit großer Mehrheit zu. Damit ist klar, dass das Unternehmen seinen Sanierungskonzept umsetzen kann. 80 Filialen können weitermachen, darunter ist auch der Kaufhof in Wesel. Nachdem Mitte März klar war, dass Wesel zu den Filialen gehört, denen das Unternehmen eine Zukunft ermöglichen will, war dies noch die letzte Hürde, die es zu nehmen galt. Damals war die Freude über den Erhalt des Kaufhof riesig.

Update vom 12. März 2023: Die Entscheidung über den Kaufhof soll bald fallen

Fällt am Montag, 13. März, die Entscheidung darüber, welche Filialen des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof eine Zukunft haben – und welche nicht? Für den Tag ist jedenfalls eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung des Unternehmens geplant. Ein heikler Tagesordnungspunkt lautet: „Informationen über die geplanten Schließungsfilialen“. Damit dürfte es nach wochenlangem Bangen für viele Beschäftigte Gewissheit dazu geben, ob sie noch eine Jobperspektive bei der traditionsreichen Essener Kaufhauskette haben. Einen ausführlichen Artikel unserer Wirtschaftsredaktion lesen Sie hier. In diesem Artikel haben wir zudem ausführlich zusammengefasst, welche Szenarien für den Kaufhof in Wesel denkbar wären.

Update vom 7. März 2023: Kaufhofmitarbeiter in Wesel sammeln Unterschriften

Viele Menschen in Wesel stehen hinter dem Kaufhof – das hat die Unterschriftensammlung eindrucksvoll gezeigt, die der Betriebsrat und Verdi am Dienstagmorgen organisiert haben. Trotz bitterer Kälte, feucht-kalten Wetters und sogar zwischenzeitlichen Schneetreibens haben sich viele Bürgerinnen und Bürger aufgemacht, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihre Unterstützung zu zeigen und mit ihrer Unterschrift ein Zeichen gegen eine mögliche Schließung der Weseler Filiale zu setzen.

Update vom 1. Februar 2023: Amtsgericht Essen eröffnet Galeria-Insolvenzverfahren

Das Amtsgericht Essen hat am Mittwoch ein Insolvenzverfahren in Eigenregie für den Kaufhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof eröffnet. Das teilte das Gericht in einer Bekanntmachung am Morgen mit. Das bedeutet zugleich, dass die vom Eigentümer Rene Benko eingesetzten Sanierungsexperten Arndt Geiwitz und Frank Kebekus auch diese neuerliche Insolvenz mit der Geschäftsführung um Miguel Müllenbach managen dürfen. Ihre Pläne, wie schon 2020 erneut Dutzende Warenhäuser zu schließen, einige an Konkurrenten abzugeben und nur einen Kern profitabler Standorte unter dem Galeria-Dach weiterzuführen, können sie damit nun umsetzen. Weiterhin unklar ist allerdings, welche Häuser genau betroffen sind. Die Zukunft für den Standort in Wesel bleibt also weiterhin ungewiss.

Der Kaufhof in Wesel. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Update vom 18. Januar 2023: Mitarbeitende in Wesel sind „deprimiert“

Die rund 50 Beschäftigten des Weseler Kaufhofes ist die Situation frustrierend. Niemand weiß, wie es weitergehen wird. Was der Betriebsrat vor Ort zur aktuellen Stimmung am Standort an der Hohen Straße sagt, lesen Sie hier.

Update vom 16. Januar 2023: Hat ein Unternehmer Interesse am Kaufhof in Wesel?

Der ehemalige Sinn-Manager Friedrich Göbel interessiert sich für mehrere Galeria-Häuser in Deutschland. Für Wesel ist die aktuelle Nachricht besonders interessant, denn der Unternehmer kennt Wesel nämlich von der Übernahme der Mensing-Filiale durch das Modehaus Sinn vor zwei Jahren. Wäre Wesel erneut eine Option für Göbel? Lesen Sie hier den gesamten Artikel dazu.

Update vom 15. Januar 2023: Wesels Bürgermeisterin äußert sich zur Kaufhof-Debatte

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp hat sich im Interview mit der NRZ zur unsicheren Zukunft des Kaufhofes in Wesel geäußert. „Wir wissen nicht, wie die Entwicklung im Kaufhof sein wird. Fakt ist, der Kaufhof in Wesel schreibt schwarze Zahlen, das wird auch immer betont von der Geschäftsführung. Wir haben insgesamt eine gute Entwicklung in unserer Stadt“, sagte Westkamp. Das gesamte Interview mit der Weseler Bürgermeisterin können Sie hier nachlesen.

Update vom 23. Dezember 2022: SPD-Politiker aus Wesel sorgt sich um den Kaufhof

In den letzten Tagen vor dem Weihnachtsfest herrschte im Kaufhof-Gebäude an der Hohen Straße so etwas wie Normalität: Die Menschen erledigten ihre Weihnachtseinkäufe, vor den Kassen bildeten sich immer wieder Schlangen. Doch spätestens mit Beginn des neuen Jahres wird nicht nur bei den Beschäftigten die bange Frage nach der Zukunft wieder in den Mittelpunkt rücken: Wie geht es weiter mit Galeria in Wesel? Im Januar soll eine Entscheidung darüber fallen, welche Filialen der Warenhauskonzern schließen will. „Ich mache mir große Sorgen um den Kaufhof“, sagt Ludger Hovest, der Fraktionsvorsitzende der SPD.

Update vom 3. November 2022: Krise bei Galeria – was heißt das für den Kaufhof in Wesel?

Bedroht die Krise bei Galeria den Kaufhof-Standort in Wesel? Noch hat das Unternehmen keine Schließungskandidaten bekannt gegeben. Mehr oder minder begründete Spekulationen über bedrohte Filialen gibt es indes. Die Immobilien-Zeitung zum Beispiel hat alle 131 Galeria-Standorte einer „Portfolioanalyse“ unterzogen und kommt bei 79 Filialen zu dem Schluss, dass sie gefährdet sind. Darunter sind Doppelstandorte in größeren Städten oder Kaufhäuser, die früher bereits auf der Streichliste standen. Lesen Sie hier den gesamten Artikel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck