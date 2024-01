In Hamminkeln-Dingden ist ein Kindertrödelmarkt geplant.

Trödelmarkt Kindertrödel in Hamminkeln: Verkäufer können sich anmelden

Hamminkeln Im Jugendtreff Dingen ist nach längerer Pause wieder ein Kindertrödelmarkt geplant. Wer sein Spielzeug anbieten will, sollte sich jetzt melden.

Im Jugendtreff Dingden findet am 27. Januar von 10 bis 16 Uhr erstmals nach mehrjähriger Pause wieder ein Kindertrödelmarkt statt.

„Wir wollen mit der Möglichkeit des Trödelns die Kinder auffordern, mal ihre Spielzeugkiste auszuräumen und zu schauen, mit welchen Spielen, mit welchem Spielzeug sie tatsächlich noch spielen und welche sie gern verkaufen möchten. Natürlich kann das erwirtschaftete Geld direkt wieder in attraktives Spielmaterial umgewandelt werden“, heißt es in einer Mitteilung.

Um in etwa die Anzahl der trödelwilligen Kinder auszumachen, bittet der Jugendtreff um Anmeldung bis zum 19. Januar im Jugendtreff, telefonisch unter 02852 / 909030 oder per E-Mail an Jugendtreff-dingden@bistum-muenster.de.

