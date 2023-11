Wirtschaft Kodi in Hamminkeln und Wesel: So geht‘s in der Krise weiter

Wesel/Hammimkeln Der Billig-Discounter kriselt laut Medienberichten. Ein Sanierungsexperte geht nun ans Werk. Was bedeutet das für die Filialen vor Ort?

Der Non-Food-Discounter Kodi bereitet eine Sanierung vor. Dafür hat er nach Medienberichten den Einzelhandelsexperten Christian Müller als Sanierungberater beauftragt. Das Oberhausener Unternehmen hat 250 Filialen, vor allem in NRW. Auch in Wesel an der Brückstraße und in Hamminkeln an der Raiffeisenstraße sind Kodi-Geschäfte beheimatet und sind in beiden Städten beliebte Anlaufpunkten für die Kundschaft. Nun stehen auch mögliche Filialschließungen im Raum.

Auf Anfrage der NRZ erklärte die Pressestelle der Firmenzentrale, dass die beiden Filialen in Wesel und Hamminkeln nicht geschlossen werden. Allerdings berichtet die Lebenszeitung, ein Branchenmagazin, von möglichen Bereinigungen im Filialnetz.

Auch eine Fusion ist im Gespräch

KODi wurde 1981 von der SPAR Lebensmittelgroßhandlung Karl Koch & Sohn aus Langenfeld gegründet und ging Mitte der 80er Jahre in in die Spar Handels-AG über. Seit 2002 gehört Kodi zu einer Holding der Unternehmerfamilie Nölle und beschäftigt etwa 2500 Mitarbeiter.

Nach Medienberichten soll alles auf den Prüfstand kommen, um das Unternehmen zu konsolidieren. Das gehe quer durch die gesamte Organisation. Es sei noch nichts entschieden über konkrete Maßnahmen. Im Gespräch ist laut Lebensmittelzeitung auch eine Fusion mit den Billighändlern Mäc Geiz und Pfennigpfeifer. Für diese Fusion bräuchte es allerdings einen Investor.

