Konrad-Duden-Journalistenpreis in Wesel: Es gibt noch Plätze

Wesel Wer bei der Verleihung des begehrten Weseler Journalistenpreises für 2024 im Januar dabei sein will, kann sich kostenlos vormerken lassen.

Konrad Duden ist der wohl bekannteste Sohn Wesels. Ihm zu Ehren verleihen die Stadt, der Presseclub Niederrhein sowie der Dudenverlag den Konrad-Duden-Journalistenpreis an junge journalistische Talente im zweijährigen Turnus. Vergeben wird er an Nachwuchsjournalisten aus den Bereichen Print, Internet, Hörfunk oder Fernsehen, die den lebendigen Umgang mit der deutschen Sprache außergewöhnlich gut beherrschen und Themen besonders verständlich aufbereiten.

Der nächste Konrad-Duden-Journalistenpreis wird am Samstag, 6. Januar, ab 19 Uhr in der Aula der Musik- und Kunstschule, An der Zitadelle, verliehen. Einlass ist ab 18 Uhr. Interessierte haben die Möglichkeit, kostenfrei einen Platz für die Preisverleihung zu reservieren. Wer dabei sein möchte, kann sich bis Freitag, 22. Dezember, 13 Uhr verbindlich anmelden. Das geht per E-Mail an info@weselmarketing.de oder telefonisch unter 0281/203-2606. Die Zahl der freien Plätze ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

