Kripo ermittelt: Häuser in Wesel durch Knaller beschädigt

Wesel Die Kriminalpolizei sucht nach Hinweisen zu einem Vorfall am Neujahrsmorgen. In Büderich wurden zwei Häuser durch Feuerwerkskörper beschädigt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, Hinweise oder Videos, um Brandschäden am Neujahrsmorgen in Wesel aufzuklären. In der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 8.30 Uhr sind demnach durch Feuerwerkskörper zwei Häuser an der Weseler Straße und Elbringer Straße in Büderich beschädigt worden. Zeugen haben vier Jugendliche in Jogginghosen an einem der Häuser gesehen.

Möglicherweise gibt es Videomaterial aus Überwachungskameras oder Menschen mit Hund haben bei ihrem morgendlichen Spaziergang etwas gesehen, so die Polizei. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Wache in Wesel unter der Telefonnummer 0281/1070.

