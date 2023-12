Leere Eisbahn: Ausbildungsmesse in Wesel nur schwach besucht

Zehn Ausbildungsbetriebe haben am Dienstag angehende Azubis auf die Eisbahn am Berliner Tor eingeladen.

Wesel Unternehmen aus Wesel und Umgebung haben angehende Azubis auf die Eisbahn am Berliner Tor eingeladen. Viele Gäste kamen allerdings nicht.

Immer mehr Arbeitgeber tun sich schwer, Nachwuchs zu finden. Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze steigt jährlich an und lag laut der Bundesagentur für Arbeit im Sommer noch bei rund 228.000. Das fehlende Interesse bekamen einige Arbeitgeber aus Wesel und Umgebung am Dienstagnachmittag nochmal deutlich zu spüren. Um potenziellen Nachwuchs von sich zu überzeugen, hatten sie Schülerinnen und Schüler auf die Eisbahn am Berliner Tor eingeladen – Besucher gab es allerdings kaum.

Geplant war zuerst ein Kennenlernen im Gastronomie-Zelt neben der Eisbahn. Hier standen die Unternehmen mit zahlreichen Informationen über ihre Ausbildungsangebote bereit – wie bei einer kleinen Ausbildungsmesse. Anschließend sollte es mit den Interessierten auf Kosten der Arbeitgeber auf die Eisbahn gehen. Der große Ansturm an potenziellen Neulingen blieb allerdings aus.

Die harte Suche nach Auszubildenden

„Das hatten wir uns natürlich anders vorgestellt. Sicherlich hält auch das Wetter einige davon ab, hier vorbeizukommen“, vermutet Dagmar van der Linde, Geschäftsführerin von Wesel-Marketing. Auf der verregneten Eisfläche blieb es am Dienstagnachmittag also größtenteils leer.

Nur vereinzelt trudelten Ausbildungsinteressierte in das Zelt neben der Eisbahn ein, um sich bei den zehn Ausstellern zu informieren. Dazu zählte unter anderem die Stadt Wesel. Auch wenn die Stadt es ebenfalls schwer hat, an Nachwuchs zu kommen, konnten alle Ausbildungsplätze zum 1. August 2024 bereits besetzt werden. Pro Jahr fangen hier meist zehn bis zwölf Personen eine Ausbildung an, vor allem im Bereich der Verwaltung. „Doch auch bei uns kommen immer weniger Bewerbungen rein, weshalb wir gern an solchen Veranstaltungen teilnehmen“, erklärt Ausbildungsleiter Yannik Kreß.

„Die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile müssen sich die Unternehmen bei den Auszubildenden bewerben“, sagt Frank Tasse vom Personalbereich der Firma Hülskens. 15 Auszubildende würde der Konzern gern jährlich einstellen. „Wenn wir zwei Drittel der Stellen besetzen können, sind wir aber schon mehr als zufrieden.“ Als Arbeitgeber müsse man also umso mehr darauf achten, was den Bewerbern wichtig ist.

Arbeitszeiten, Gehalt, Homeoffice: Danach fragt der Nachwuchs

Und worauf legt der Nachwuchs wert? „Viele fragen zuerst nach den Arbeitszeiten, ob sie am Wochenende arbeiten müssten oder wie es mit Homeoffice aussieht“, erklärt Thorsten Schuster, Geschäftsleiter bei Kieser in Wesel. Auch der Verdienst spiele eine große Rolle, ebenso wie die Weiterbildungsmöglichkeiten.

Viele möchten anstatt einer Ausbildung auch lieber ein duales Studium machen. Im Bereich der Pflege bietet das zum Beispiel jährlich der Gesundheitscampus Wesel an. Hierfür erhalte man deutlich mehr Bewerbungen als für die Ausbildungsplätze, verrät Maren Esser, Pressesprecherin vom Gesundheitscampus.

