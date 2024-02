Legendärer Trödelmarkt in Wesel: Nächster Termin steht fest

Wesel Wer gerne auf Schnäppchenjagd geht, sollte sich ein Märzwochenende schon im Kalender eintragen. Dann steigt in Wesel wieder ein bekannter Trödel.

Er gehört zu den beliebtesten Märkten für Schnäppchenjäger in Wesel und ist fast schon legendär: „Uschis Trödel“ auf dem Gelände des Gemeindehauses St. Antonius am Sankt-Antonius-Weg 11 in Obrighoven. Am Samstag, 16. März, und Sonntag, 17. März, ist die nächste Ausgabe des Trödelmarktes geplant. Geöffnet ist er dann am Samstag von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 16 Uhr, teilte Organisator Winfried Wollgarten nun mit.

Wer zum Trödelmarkt etwas beisteuern möchte (bitte keine Bücher, Schallplatten oder CDs), kann die Sachen am Donnerstag, 14. März, zwischen 10 und 16 Uhr dort abgeben. Wie auch in den vergangenen Jahrzehnten wird der Erlös aus dem Verkauf gemeinnützigen Projekten und Institutionen gespendet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck