Dramatische Minuten nahe Schloss Gartrop, als zwei Männer in ihrem Boot in der Lippe gekentert waren.

Fotostrecke Lippe-Hochwasser: Der dramatische Donnerstag in 46 Bildern

Hünxe/Schermbeck Bedrohte Häuser in Hünxe, Menschenrettung aus den reißenden Fluten und ein Feuerwehreinsatz auf einer Insel in Gahlen. Hier gibt‘s die Fotos.

Selten waren die Rettungskräfte in Hünxe und Schermbeck so stark wegen des Hochwassers an der Lippe gefordert, wie an diesem 28. Dezember 2023.

Mehrere dramatische Entwicklungen hielten die Feuerwehren in den Ortschaften am Fluss, aber auch auf dem Wasser in Atem. Auch Rettungshubschrauber und die DLRG unterstützten die Einsätze an diesem Donnerstag.

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Die Feuerwehr eilte zum Lippeufer, als mehrere Männer mit ihrem Boot in den reißenden Fluten gekentert waren. Foto: Johannes Kruck / Wesel

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck In Krudenburg stapelte die Feuerwehr hunderte Sandsäcke auf. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Schon vor Sonnenaufgang waren die Freiwilligen im Einsatz. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Hand in Hand musste das Verlegen der Säcke klappen. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Ein großer Teil des Hochwassers konnte hier kurz vor einem Haus an der Dorfstraße gebremst werden. Foto: Johannes Kruck / Wesel

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Die hinteren Häuser sind zurzeit unbewohnbar. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Feuerwehrfrauen und -männer bei der Arbeit. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Eine weitere Gitterbox mit Sandsäcken ist angekommen. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Die Feuerwehr war an mehreren Stellen in Krudenburg mit Wasser-Abpumpen beschäftigt. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Kontrollfahrt durch die kleine Hünxer Ortschaft Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Die Gemeinde Hünxe koordinierte die Anlieferung der Sandsäcke. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Der Pegel in Hünxe-Krudenburg hatte vor genau 20 Jahre ähnliches Hochwasser erlebt. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Ein Holzschiff in den Fluten: Nein, dies ist (normalerweise) kein Wasserspielplatz... Foto: Johannes Kruck / Wesel

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Hier können zurzeit keine Kinder spielen. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Auch an anderen Stellen in Krudenburg drückt das Grundwasser an die Oberfläche. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Normalerweise fließt die Lippe nur zwischen den Bäumen entlang. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Ein Blick auf Krudenburg von der Lippe-Brücke aus. Foto: Johannes Kruck / Wesel

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Wasser soweit das Auge reicht. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Die Häuser nah an der Lippe haben mit Wasser in ihren Kellen zu kämpfen. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Dieser Weg führt ins Wasser. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Ein Hof an der Lipperhofstraße in Hünxe-Gartrop ist teilweise vom Wasser umschlossen. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Ein Notarzt wartet auf seinen Einsatz, bei der Rettung von Personen aus der Lippe. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Auch Hubschrauber halfen bei der Suche nach den Vermissten Personen, die mit ihrem Boot gekendert waren. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Die Feuerwehrleute suchen nach den Männern in der Lippe. Foto: Johannes Kruck / Wesel

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck An mehreren Stellen des Ufers hielten die Feuerwehrleute Ausschau. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Am Donnerstag, 28. Dezember 2023, war die Lippe in Hünxe über die Ufer getreten und bedrohte Häuser und Gehöfte.Per Boot rettete die Feuerwehr in Hünxe GHartrop zwei Personen aus dem Fluss - auch Hubschrauber und DLRG kamen zur HilfeFoto: Johannes Kr Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Hochwasser an der Lippe / Die Feuerwehr war am Donnerstag, 28. Dezember, an der Lippe in Schermbeck - Gahlen im Einsatz.Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Am Donnerstag, 28. Dezember 2023, war die Lippe in Schermbeck über die Ufer getreten und bedrohte Häuser und Gehöfte.In Schermbeck Gahlen wurde die Feuerwehr per Traktor und Anhänger zu einem Einsatz transportiert.Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Bei Hünxe Gartrop rettete am Donnerstag, 28. Dezember 2023, die Feuerwehr per Boot 2 Kanufahrer, die bei Hochwasser gekentert waren. Sie hatten sich an einem Baum in der Lippe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte festgehalten.Foto: Johannes Kruck / Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Hochwasser an der Lippe / In Schermbeck Gahlen kämpfte die Feuerwehr am Donnerstag, 28. Dezember 2023, gegen das Wasser der Lippe.Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Hochwasser an der LippeMichael Thomeczek erklärt am Donnerstag, 28. Dezember 2023, den innerhalb von wenigen Tagen selbst errichteten Deich am Campingplatz Vengels.Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / Wesel

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Hochwasser an der Lippe / In Schermbeck Gahlen kämpfte die Feuerwehr am Donnerstag, 28. Dezember 2023, gegen das Wasser der Lippe.Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Hochwasser an der Lippe / In Schermbeck Gahlen kämpfte die Feuerwehr am Donnerstag, 28. Dezember 2023, gegen das Wasser der Lippe.Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Hochwasser an der Lippe / In Schermbeck Gahlen kämpfte die Feuerwehr am Donnerstag, 28. Dezember 2023, gegen das Wasser der Lippe.Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Hochwasser an der Lippe / In Schermbeck Gahlen kämpfte die Feuerwehr am Donnerstag, 28. Dezember 2023, gegen das Wasser der Lippe.Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Hochwasser an der LippeDie Feuerwehr Schermbeck rückte am Donnerstag, 28. Dezember 2023, per Traktor und Boot zur Ev. Kinder- und Jugendfreizeitstätte Gahlen - die von Wasser umspült war - aus.ruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Hochwasser an der LippeDie Feuerwehr Schermbeck rückte am Donnerstag, 28. Dezember 2023, per Traktor und Boot zur Ev. Kinder- und Jugendfreizeitstätte Gahlen - die von Wasser umspült war - aus.ruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / Wesel

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Hochwasser an der LippeDie Feuerwehr Schermbeck rückte am Donnerstag, 28. Dezember 2023, per Traktor und Boot zur Ev. Kinder- und Jugendfreizeitstätte Gahlen - die von Wasser umspült war - aus.ruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / Wesel

Fotos vom dramatischen Hochwasser in Hünxe und Schermbeck Hochwasser an der Lippe / In Schermbeck Gahlen kämpfte die Feuerwehr am Donnerstag, 28. Dezember 2023, gegen das Wasser der Lippe.Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Aber auch privater Einsatz, wie der Bau eines Schutzdamms in Gahlen, hielten viele Lippe-Anwohner in Atem. Nun hoffen alle, dass der Höhepunkt des Hochwassers überschritten ist und die Pegel wieder sinken.

