Marienthaler Abende: Reinhold Beckmann kommt nach Hamminkeln

Der langjährige Moderator und Sportkommentator Reinhold Beckmann steht am 11. Juli auf der Bühne bei den Marienthaler Abenden.

Das Programm dürfte die Freunde von Musik, Comedy und Kleinkunst unter freiem Himmel wieder mit der Zunge schnalzen lassen: Wildes Holz, GlasBlasSing, Medlz und Reinhold Beckmann gehören zu den Top-Acts der 41. Marienthaler Abende auf der Kulturwiese. Vom 12. Juni bis 21. August bringen insgesamt elf Künstler die Kultur von Weltformat aufs Dorf. Das Team vom Kulturkreis Marienthal um Karl-Heinz Elmer hatte schon gegen Ende vergangenen Jahres alle Künstler gebucht.

Den Auftakt am 12. Juni macht Wildes Holz, die in Hamminkeln ihr 25-jähriges Jubiläum feiern: 25 Jahre auf dem Holzweg. Von ihren Anfängen als Straßenmusiker über ihre ersten CDs bis hin zu ihren aktuellen Hits lassen sie die Highlights ihrer Schaffensphasen Revue passieren. Mit viel Humor, Charme und Spielfreude nehmen sie das Publikum mit auf ihren ganz speziellen Holzweg durch die Welt der Musik.

Storno sind schon alte Bekannte in Hamminkeln – und stehen am 20. Juni auf der Bühne. „Wer unsere Inventur zwölf Monate lang nicht erlebt hat, wird den jeweils neuen Jahrgang in vollen Zügen genießen“ verspricht das Trio. Storno stehe weiter für Polit-Entertainment, gesangliche Bosheiten und abstruse Wortakrobatik.

Marienthaler Abende: Flaschenmusik zur „Happy Hour“

GlasBlasSing macht Musik auf Flaschen. In einer Zeit, in der die meisten darauf schauen, was sie stört, fragen sie: Was tut uns gut? Warum vergisst man das immer wieder? Wie klingt Glück musikalisch? Zur „Happy Hour“ lädt das Trio am 26. Juni.

Menschen kommen nachweislich freudestrahlend von den Soloabenden des Klavierkabarettisten William Wahl – heißt es. Mehrfach preisgekrönt, präsentiert der Kopf der A-cappella-Band Basta am 3. Juli mit „Nachts sind alle Tasten grau“ sein zweites abendfüllendes Programm. So schaut er mit liebevoll-spöttischem Blick auf die Feierfreudigkeit seiner Heimatstadt Köln, besingt auf herzergreifende Art und Weise Fahrerinnen weißer SUVs und kämpft in seiner-Nummer „Innenarchitekt*innen“ mit den Tücken des Genderns.

Ebenfalls erstmals zu Gast in Marienthal ist der frühere Fernsehmoderator Reinhold Beckmann, der am 11. Juli sein drittes Album „Haltbar bis Ende“ vorstellt. Beckmann ist Singer-Songwriter, Musiker aus Leidenschaft und ein packender Geschichtenerzähler. Dazwischen zeigt sich Beckmann auch als charmanter Unterhalter, plaudert locker aus der Hüfte und sorgt dafür, dass alle eine gute Zeit haben.

Auch Lucy van Kuhl gibt ihr Debüt in Hamminkeln, besingt und kommentiert am 17. Juli „Auf den zweiten Blick“ empathisch die Liebe, das Alter, Menschen, die in der Gesellschaft kaum wahrgenommen werden und welche, die viel zu sehr wahrgenommen werden.

Hamminkeln: Erstklassige Louisiana-Musik auf der Kulturwiese

Zydeco Annie und Swamp Cats sind für ihre erstklassige Louisiana-Musik und mitreißende Bühnenpräsenz bekannt. Anlässlich ihres Jubiläums präsentieren sie am 24. Juli das Beste aus 20 Jahren Bandgeschichte. Die musikalische Reise des Quartetts erstreckt sich von mitreißendem Tango bis hin zu energetischem Gypsy-Swing. Dabei entführt die Formation das Publikum in die Welt der Schlager der 20er und 30er Jahre.

Mit ihrem neuen Programm „Kurzurlaub“ präsentieren Anders á capella am 31. Juli, was sie am besten können: Songs, die berühren. Die fünf Sänger werden zu musikalischen Erzählern. Da geht es um Liebe, Verlust, Trauer, Herzschmerz, aber auch um Freundschaft, Hoffnung und den optimistischen Blick nach vorn.

Miryam Stober hat bereits mehrfach mit dem Ensemble Zeligs in Marienthal das Publikum auf der Kulturwiese begeistert. Jetzt hat sie mit ihrem langjährigen musikalischen Weggefährten, Christoph Berghorn, einen Ausflug in die Pop-&-Rock-Geschichte der großen Frauenstimmen vorbereitet: Frauenpower von Amy bis Abba gibt es am 7. August.

Northern Light nimmt das Publikum am 14. August mit auf eine virtuose musikalische Reise durch ganz Nordeuropa. Mit dem Zusammenspiel aus Stimme, Akkordeon, Geige, Flute, Dudelsack und Bouzouki hauchen sie traditionellen Melodien Leben ein. Zum Abschluss am 21. August spielt Medlz aus Dresden ein „Best of“ aus 25 Jahren. Gemeinsam mit ihrem Publikum wollen sie in Erinnerungen schwelgen und aus allen vergangenen Programmen dessen Lieblinge noch einmal auf die Bühne bringen.

Die Karten sind limitiert, kosten zwischen 25 und 30 Euro und sind online unter www.marienthaler-abende.de erhältlich.

