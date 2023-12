Millionenjubel: Weseler Postleitzahl gewinnt Lotterie

Wesel Bei der Deutschen Postcode-Lotterie wurde eine Weseler Postleitzahl gezogen. Die bislang größte Gewinnergruppe teilt sich 1,4 Millionen Euro.

Für zahlreiche Weselerinnen und Weseler, die im Postleitzahlgebiet 46487 wohnen, gibt es am morgigen Samstag Grund zur Freude. Zumindest dann, wenn sie ein Los der Deutschen Postcode Lotterie besitzen. Denn bereits zum zweiten Mal schüttet diese ihren Monatsgewinn in Höhe von 1,4 Millionen Euro in eben diesem Gebiet aus.

Zuletzt war das 2017 in Wesel passiert – damals hatten allerdings nur neun Glückspilze das richtige Los. Dieses Mal wird es noch mehr glückliche Gesichter geben, denn wenn die berühmten goldenen Umschläge mit dem Gewinncheck am Samstag auf dem Kornmarkt verteilt werden, gehen diese an die bislang größte Gewinnergruppe in der Geschichte der Deutschen Postcode Lotterie, heißt es. Los geht es dort um 14.15 Uhr.

2017 durften sich diese neun Weselerinnen und Weseler freuen. Foto: Wolfgang Wedel

Einmal im Monat verlost die Deutsche Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro. Für diesen Monatsgewinn wird ein Postcode gezogen, der aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für die Straße besteht. Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcode zusammen 700.000 Euro. Noch einmal 700.000 Euro teilen sich alle Lose mit der richtigen Postleitzahl.

