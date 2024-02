Mit Waffe bedroht: Weseler nach Rosenmontagszug festgenommen

Wesel Ein 46-jähriger Weseler hatte einen Sicherheitsmann mit einer Waffe bedroht und war mit dem Rad geflohen. Polizisten stellten ihn schließlich.

Ganz so glatt, wie ursprünglich gemeldet, ist der Rosenmontagszug in Wesel dann doch nicht abgelaufen. Wie die Polizei erst am Dienstagnachmittag mitteilte, hat sie einen 46-jährigen Mann aus Wesel in Gewahrsam genommen. Der hatte nach Angaben eines Sicherheitsmitarbeiters eine Schreckschusswaffe auf dem Rosenmontagszug mitgeführt und diese auf den Sicherheitsmann, der bei der Absperrung für den Rosenmontagszug eingesetzt war, gerichtet. Danach hatte er sich mit einem Fahrrad entfernt.

Herbeigerufene Polizeibeamte verfolgten den 46-Jährigen und versperrten ihm an der Kreuzung Esplanade/ Norbertstraße/ Am Mühlenberg den Weg. Der Weseler versuchte dem sich in den Weg stellenden Polizeibeamten auszuweichen und kollidierte dabei auf seinem Fahrrad mit einem Verkehrsschild. Dabei verletzte er sich leicht.

Festgenommener Weseler stand unter Drogen

Der 46-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizeibeamten Schreckschussmunition, eine Schreckschusspistole und ein gestohlenes Paket fest. Des Weiteren ergaben sich Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum seitens des Weselers. Da er sich gegen alle Maßnahmen sperrte, wurde ihm unter Zwang eine Blutprobe auf der Polizeiwache entnommen.

Den Weseler erwarten nun Strafverfahren wegen einer Straftat nach dem Waffengesetz, wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und des Fahrens unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss.

