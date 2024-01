Gegen wilde Müllkippen an Containerstandorten in Wesel wollen ASG und Ordnungsamt vorgehen. (Symbolbild)

Müll Müll-Hotspots in Wesel: ASG will gegen Umweltsünder vorgehen

Wesel Der ASG hat fünf Containerstandorte ausgemacht, an denen immer wieder wilder Müll abgeladen wird. Dort sollen nun Maßnahmen ergriffen werden.

Wilde Müllkippen im Stadtgebiet sind schäbig anzusehen und sorgen immer wieder Ärger. Offenbar nutzen einige Zeitgenossen besonders gerne die Containerstandorte in Wesel, um lästige Abfälle illegal zu entsorgen. Der städtische Entsorger ASG hat nun fünf Standorte als Müll-Hotspots ermittelt und kündigt an, künftig verstärkt gegen die Umweltsünder vorzugehen.

Wie der ASG berichtet, wurden in den letzten zwölf Monaten die Meldungen über die Meldoo-App ausgewertet. Mit dieser App können Bürger auf dem Smartphone schnell und sogar mit Fotos wilde Müllkippen, aber auch defekte Laternen und Ampeln, Schäden auf Spielplätzen oder Straßen und sonstige Ärgernisse melden. 74 Müllansammlungen an Standorten von Containern etwa für Glas oder Altkleider wurden dem ASG innerhalb eines Jahres gemeldet. Am häufigsten betrafen diese die Standorte Rundsporthalle, Blankenburgstraße, Poppelbaumstraße (Post), Esplanade/Norbertstraße und die Straße Am Friedenshof.

Außerdem wertete der städtische Betrieb aus, wie oft die ASG-Mitarbeiter zusätzlich Abfälle an den Containern einsammelten. Dabei fielen dieselben Standorte negativ auf, insbesondere stach hier der Parkplatz Rundsporthalle mit 104 Einsätzen hervor, gefolgt von der Blankenburgstraße mit 59 Einsätzen. „Die Anzahl der Entsorgungen ist erschreckend hoch“, schreibt der ASG in einem Bericht für den Betriebsausschuss mit Blick auf fünf Standorte.

Wilde Müllkippen in Wesel: 40 Verursacher ermittelt

In einzelnen Fällen konnten die Mitarbeiter sogar mithilfe von Schriftstücken in den Hinterlassenschaften den Verursachern auf die Spur kommen. 40 Anhörungen hat der ASG nach eigenen Angaben durchgeführt. In 15 der bereits bearbeiteten Fälle ergab sich daraus kein weiteres Verfahren, fünf Verursacher zahlten eine Gebühr für die Entsorgung. Gegen sieben Müllsünder leitete die Stadt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, drei Fälle wurden dem Kreis Wesel übergeben und gegen einen Umweltverschmutzer reichte die Behörde eine Klage ein.

Das Thema wilde Müllkippen ist nicht neu und wurde schon häufig diskutiert. Gemeinsam wollen Ordnungsamt und ASG einen weiteren Versuch starten, verstärkt gegen die Umweltsünder vorgehen. So soll zum Beispiel das Müllfahrzeug „R(h)einflitzer“ häufiger an den bekannten Hotspots vorbeischauen. Außerdem sollen die Containerstandorte besser ausgeleuchtet und einsehbar werden. Zustätzlich wollen die Verantwortlichen Verschmutzungen konsequenter durch Bußgelder ahnden, heißt es. Hinweisschilder an den Containerstandorten und Aufklärungsflyer über die richtige Mülltrennung sollen dazu beitragen, dass Abfälle künftig an der richtigen Stelle entsorgt werden. Noch im ersten Quartal wollen Stadt und ASG mit der Umsetzung beginnen. (rme)

