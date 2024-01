Nach Unfall in Wesel: Polizei sucht Verfasser eines Zettels

So oder so ähnlich dürfte der Verfasser den Zettel an dem beschädigten Auto in der Brandstraße hinterlassen haben. Nun sucht die Polizei den Verfasser.

Wesel Nach einer Unfallflucht hat eine unbekannte Person einen Zettel an einem beschädigten Auto in Wesel hinterlassen. Sie wird als Zeuge gesucht.

Ungewöhnliche Ermittlungsarbeit: Die Polizei sucht die Schreiberin oder den Schreiber eines Zettels. Diese Person werde als Zeuge benötigt, teilen die Ordnungshüter mit. Eine Frau oder ein Mann hat nach einer Unfallflucht eine Notiz an das beschädigte Auto geheftet. Der Unfall ereignete sich schon am Dienstag, 28. November, zwischen 8.30 und 14.30 Uhr an der Brandstraße in Wesel. Bei dem beschädigten Wagen handelt es sich um einen grauen Audi A3. „Die persönliche Zeugenaussage des Zettelschreibers ist wichtig, um die Unfallflucht aufzuklären“, so die Polizei. Hinweise bitte an die Polizei in Wesel unter Telefon 0281/107-0.

