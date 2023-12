Neue Ausgabe von „Hamminkeln ruft“ ist fertig

Hamminkeln Der Heimatverein hat die 71. Auflage von „Hamminkeln ruft“ fertiggestellt. Sie wird ab Donnerstag an die Haushalte verteilt.

Gerade rechtzeitig vor den Weihnachtsfeiertagen bringt der Hamminkelner Verkehrsverein (HVV) die 71. Ausgabe von “Hamminkeln ruft” heraus. Die Redaktion um Daniel Puckert hat wieder viele Berichte über die jährlichen Aktivitäten der Hamminkelner Vereine zusammengetragen. Besonders erwähnenswert ist der Rückblick auf das 100-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Hamminkeln. Das Cover des Heftes zieren Fotos der Grundschule - verbunden mit der Frage: „Was wird aus unserer Schule?“ Ein Thema, dass Hamminkeln im Jahr 2023 nachhaltig beschäftigte.

Die vielen interessanten Berichte aus den Hamminkelner Vereinen zeugen davon, dass die Corona-Jahre dem Hamminkelner Vereinsleben nicht nachhaltig geschadet haben. Traditionell kommt in der Heimatzeitschrift auch das Kulturelle nicht zu kurz. So berichtet Alexander Berkel über die „Fietsen Ausstellung“ von Oliver Sachse im Schloss Ringenberg. Für die Freunde der Heimatkunde weiß Klaus Braun wieder über historische Begebenheiten aus dem alten Hamminkeln zu berichten. Außerdem konnten die beiden Hamminkelner Schützenvereine ein neues Kaiserpaar für die nächsten fünf Jahre krönen. Besonderen Einsatz für die Natur und Umwelt haben die Naturfreunde um Heinz Breuer und die Rehkitzrettung geleistet. Auch die Liebhaber der klassischen Musik sind im Hochregallager der Firma Borgers wieder auf ihre Kosten gekommen.

Die Heimatzeitschrift wird vom Heimatverein an die Haushalte im Ortskern verteilt, zusätzlich liegen Exemplare bei einigen Einzelhändlern in Hamminkeln aus. Die Heimatzeitschrift „Hamminkeln ruft“ erscheint in einer Auflage von 4.000 Stück. Herausgeber ist der Hamminkelner Verkehrsverein, das Heft erscheint einmal jährlich. Daniel Puckert hat nach dem plötzlichen Tod seines Vorstandskollegen und „Chefredakteurs“ Hans Reimann, der im März im Alter von 71 Jahren verstorben war, zunächst für dieses Jahr die Redaktionsleitung übernommen. Für Reimann sei „Hamminkeln ruft“ eine Herzensangelegenheit gewesen. Einen Nachruf gibt es ebenfalls in der Ausgabe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck