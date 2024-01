Neues Kursangebot in Wesel: Erste Hilfe für die Seele

Wesel Das Bildungszentrum Niederrhein bietet Ersthelferkurse für Laien bei psychischen Problemen an. Warum das Angebot für jeden hilfreich sein kann.

Erste Hilfe leisten bei psychischen Problemen, das bietet das Bildungszentrum Niederrhein in Wesel jetzt an: „Ich glaube, mit ihm stimmt etwas nicht.“ Viele haben ein gutes Gespür dafür, wenn es einem Mitmenschen nicht gut geht oder er sich ungewöhnlich verhält. Aber wie können sie auf Betroffene zugehen und Unterstützung anbieten? Dafür gibt es jetzt spezielle Ersthelfer-Kurse, die „Mental Health First Aid“ (MHFA). Sie vermitteln Laien, wie sie psychische Probleme und Krisen im privaten oder beruflichen Umfeld erkennen und den Betroffenen helfen können.

MHFA-Fortbildung: Erste Kurse beginnen im Januar

Jeder kann MHFA-Ersthelfender werden, teilt das Bildungszentrum Niederrhein mit. In einem 12-Stunden-Kurs für Erwachsene vermittelt geschultes Fachpersonal Basiswissen zu psychischen Störungen und hilft den Teilnehmenden zu entscheiden, ob es sich um eine akute Krise handelt, in der sofortige professionelle Hilfe erforderlich ist. Die Erste-Hilfe-Maßnahmen werden durch praktische Übungen mit Gesprächstechniken und Rollenspielen verfestigt. Die Kursteilnehmenden lernen außerdem, frühzeitig Störungen zu erkennen, Zugang zu Betroffenen zu finden und dabei zu helfen, erfolgreich eine psychische Krise zu bewältigen. Denn je früher die Erkrankten professionelle Hilfe erhalten, desto höher sind die Chancen auf Gesundung. Auch Informationen zu Hilfsangeboten werden vermittelt. Der Kurs soll auch helfen, stigmatisierendes Verhalten zu vermeiden und das Vertrauen in die eigenen Helferkompetenzen zu stärken – ebenso wie die eigene psychische Gesundheit.

Die MHFA-Ersthelfer-Kurse sind das deutsche Pendant eines globalen, innovativen Programms, das im Jahr 2000 in Australien entstanden ist. In Deutschland wurden die Kurse 2019 am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim ins Leben gerufen. Aktuell wird daran gearbeitet, ein Netzwerk an Instruktorinnen und Instruktoren für die deutschlandweite Bekanntmachung aufzubauen.

Die Fortbildungen in Wesel finden am 23. und 24. Januar, 28. und 29. Mai sowie am 8. und 9. Oktober statt. Weitere Informationen gibt‘s beim Bildungszentrum Niederrhein Wesel, Pastor-van der Giet-Straße 1 in Wesel oder online unter www.bznw.de unter der Rubrik „Fortbildung“. Anmeldungen bitte nur mit dem dort eingestellten Anmeldeformular an FuWB@bznw.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck