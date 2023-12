Neues Programm der VHS Wesel: Kunst, Kultur, Klimawandel

Wesel Im neuen Semester stehen bekannte und neue Angebote zur Wahl. Unter anderem ist eine Fahrt zum Partnerschaftsjubiläum nach Felixstowe geplant.

Unter dem Motto „Gemeinsam, vielfältig, bunt“ präsentiert die Volkshochschule Wesel-Hamminkeln-Schermbeck das neue Programmheft. Im kommenden Semester finden Teilnehmende bekannte Kurse aus allen Fachbereichen sowie neue Angebote: So beginnt im März 2024 eine kostenlose Seminarreihe zu lokalen Maßnahmen und Herausforderungen gegen den Klimawandel und zu Mobilität und Energieverbrauch. Das Thema Energie wird in Kooperation mit der Verbraucherzentrale in Online-Vorträgen angeboten, von Fördermöglichkeiten hin zur Wärmedämmung über Solarenergie.

Im Bereich Kultur werden Kunstvorträge organisiert. Ein Vortrag präsentiert das Leben und Werk von Caspar David Friedrich anlässlich der großen Ausstellung an der Hamburger Kunsthalle, später im Semester wird auch eine Veranstaltung zu Van Gogh mit musikalischer Begleitung stattfinden. Ein Vortrag wird sich mit dem medizinischen Wissen und der künstlerischen Darstellung von Leonardo da Vinci befassen.

Reisevorträge und Hexen in der Literatur

Musikinteressierte können irische Musik mit dem Duo „Meeting of the Waters“ am 15. März genießen. In Sachen Literatur sind vor allem Autorinnen mit Vorträgen zu Katherine Mansfield und Tsitsi Dangarembga vertreten. Außerdem findet zur Walpurgisnacht der zweite Teil der Veranstaltung zu Hexen in der Literatur statt. Zudem werden Reisevorträge zum Libanon, Frankreich und zu einer Fahrradtour durch die Alpen angeboten. Auch die Kulturfahrten zu Museen, Theater und Oper werden im Programm nicht fehlen. Ein besonderes Angebot wird im Frühjahr die Reise nach Felixstowe anlässlich des 50. Jubiläums der Städtepartnerschaft sein.

Die Programmhefte liegen in den öffentlichen Einrichtungen aus. Auch online ist das Semesterangebot ab sofort einsehbar und buchbar. Weitere Informationen unter 0281-203 2590 oder www.vhs-wesel.de.

