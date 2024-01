Neujahrsempfang der Grünen in Wesel: Appell gegen rechts

Wesel Die Grünen in Wesel hatten zu ihrem Neujahrsempfang geladen. Neben dem Kampf gegen rechts ging es unter anderem auch um Bauern und Kies.

Die Grünen in Wesel haben sich bei ihrem Neujahrsempfang dafür ausgesprochen, ein starkes Zeichen gegen rechts zu setzen. „Ich möchte hiermit einen Appell an Sie alle richten, über alle demokratischen Parteien, Vereine, Unternehmen, Institutionen und Religionen hinweg“, wandte sich Sprecher Horst Münnich laut einer Mitteilung der Partei an die Anwesenden im Publikum. Die Grünen unterstützen damit die für den 4. Februar geplante Demonstration gegen Rechtsextremismus in der Hansestadt.

Ansonsten konnte Bündnis 90/Die Grünen am vergangenen Sonntag im Ratssaal den Gastredner Volkhard Wille begrüßen. Der Grüne Landtagsabgeordnete aus Kleve ging in seiner Rede unter anderem auf das massive Artensterben und die Gefahren durch den Klimawandel ein. Hier bestehe dringender Handlungsbedarf. Er betonte die Bedeutung der Landwirtschaft, macht aber auch auf strukturellen Fehlentwicklungen aufmerksam, für die alle handelnden Parteien Verantwortung trügen, aber auch der Handel und die Verbraucher. Wille sprach sich zudem für die Einführung des Kies-Euros aus, damit sich in der Bauwirtschaft eine funktionierende Kreislaufwirtschaft dauerhaft etablieren könne. „Die Verwendung von recycelten Baustoffen ist ein wichtiger Baustein hin zur Klimaneutralität“, erklärte Wille.

Das Thema Klimaneutralität wurde von Ulrich Gorris, Sprecher der Grünen Ratsfraktion in Wesel, vertieft. Nach vielen guten Ratsbeschlüssen in den letzten beiden Jahren würden durch die angespannte Haushaltslage einige wichtige Projekte derzeit leider stark ausgebremst. Er nannte als Beispiel das Stadtbussystem. „Ich gehe davon aus, dass zumindest die geplante Kombibad-Linie zeitnah umgesetzt werden kann. Und auch das Fahrradstraßen-Konzept muss weiterverfolgt werden“, betonte Gorris.

