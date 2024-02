Niederrheinmuseum in Wesel: Diese Projekte sind 2024 geplant

Wesel Die Verantwortlichen des LVR-Museums in Wesel blicken zurück auf vergangene Projekte – und verraten Details zu neuen Ausstellungen und Events.

Fußball, Handball und Kies haben im vergangenen Jahr unter anderem mehr als 9000 Besucherinnen und Besucher ins LVR-Niederrheinmuseum gelockt. Die kulturelle Einrichtung an der Zitadelle in Wesel hat jetzt eine Bilanz für 2023 gezogen und einen Ausblick auf die geplanten Projekte in diesem Jahr gegeben. Die kulturgeschichtliche Vielfalt der Region habe sich in den zahlreichen Ausstellungsprojekten und Veranstaltungen widergespiegelt, heißt es vom Museum, das zufrieden mit dem Verlauf des vergangenen Jahres ist.

So stand die Fanszene des MSV Duisburg genauso im Mittelpunkt wie der Handball anlässlich der Europameisterschaft in Deutschland. Ganz besonders wichtig für die Region und durchaus kontrovers war zudem die Auseinandersetzung mit dem Kiesabbau am Niederrhein. Ansonsten waren es vor allem die Kooperationen, die dem Haus neue Gruppen gebracht haben. Ein Weintasting mit dem Weinhaus Paus habe einen kulinarischen Akzent gesetzt und der Familientag „war in Zusammenarbeit mit der Hansegilde ein lebendiges und fröhliches Fest“, schreibt das Museum in seiner Bilanz. Die kleine Atelierausstellung über den heimischen Künstler Fritz Weber-Kiffe mit dem Lions Club Wesel habe mit der anschließenden Auktion der Bilder zudem belegt, wie ausgesprochen gut Kultur und karitatives Engagement zusammenpassen.

In die Begleitangebote zu den Sonderausstellungen und in die Beteiligung an bestehenden Kulturformaten der Region wie der Weseler Kulturnacht hat das Museumsteam viel Kreativität, Arbeit und Zeit investiert – „mit Erfolg, was die guten Besuchendenzahlen und auch die hohe Besuchendenzufriedenheit belegen“, so das Fazit. Das Museum freute sich über viele persönliche Rückmeldungen und ermunternde Bewertungen in den sozialen Netzwerken.

LVR-Niederrheinmuseum in Wesel: Neue Dauerstellung soll Ende 2024 öffnen

„Die Menschen sind neugierig und sehr daran interessiert, was im Museum angeboten wird und stattfindet“, sagt die Museumsleiterin Corinna Endlich. „Wir werden diese Neugier aufrechterhalten und in den kommenden Wochen und Monaten über kleine Schnappschüsse Einblicke in die Vorbereitung der neuen Dauerausstellung ermöglichen.“ Denn das Niederrheinmuseum hat 2024 viel vor. Im Fokus steht die neue Dauerausstellung zum Thema „Leben am Wasser“, für die die zwei Etagen im mittleren Haus nun geschlossen sind. Geplant ist der Eröffnung für Ende des Jahres, zentrales Element der neuen Schau soll das Leben am und vom Rhein sein.

Doch das Museum ist weiterhin geöffnet – bis Ende April bleibt es sportlich mit „Kleine Tore – Große Sprünge“ und ab Anfang Mai geht es mit einem echten Weseler Thema weiter: „Hanse steinreich – Eine Zeitreise mit Modellen aus Lego-Steinen“. „Das ist eine Ausstellung, die perfekt zu einem Familienmuseum passt“, verrät Pressereferent Thomas Ohl. Genauso wie der Familientag, der in die zweite Runde geht, und am Sonntag, 10. März, geplant ist. Zudem beteiligt sich die Einrichtung wieder am Internationalen Museumstag, der fällt in diesem Jahr auf den 19. Mai. Mehr Informationen unter www.niederrheinmuseum-wesel.lvr.de.

