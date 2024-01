NRW-Landwirtschaftsministerin Gorißen kommt nach Schermbeck

Schermbeck Beim CDU-Neujahrsempfang dürfte die Christdemokratin sicher auch die Themen Landwirtschaft und Wolf ansprechen. Wie man dabei sein kann.

Eines muss man der CDU Schermbeck lassen: Die Gastredner bei ihren Neujahrsempfängen sind meist Hochkaräter und können auch zu aktuellen Themen, die den Schermbeckern unter den Nägeln brennen, Fundiertes beisteuern.

So „wagte“ sich 2019 die damalige Umweltministerin Heinen-Esser trotz heftiger Kritik zum Umgang mit dem Umweltskandal im Mühlenberg nach Schermbeck. Damals brachte die CDU-Frau quasi als „Gastgeschenk“ die Zusage eines weiteren (vom Ministerium beauftragten) Gutachtens zu dem Ölpellet-Skandal mit. Und auch damals äußerte sich die CDU-Ministerin schon ausführlich zum Thema Wolf, damals sagte sie: „Der Wolf ist ganz streng geschützt. Wir müssen Verfahren entwickeln, um mit dem Wolf zu leben.“

Erst die Umweltministerin, dann der Innenminister

2020 trat dann NRW-Innenminister Herbert Reul während des Neujahresempfangs der CDU Schermbeck im Rathaus ans Mikrofon. Der oberste Ordnungshüter des Landes griff die Diskussion um die Sicherheitslage und Angriffe auf Rettungskräfte auf: „Die Gefühlslage der Leute ist total anders als die Fakten.“ Das Allerwichtigste sei aber, den Polizisten Respekt zu zollen. Und er fragte: „In was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich? Wenn eine Schildkröte überfahren wird, dann haben Sie schnell eine Lichterprozession, aber wo ist der Aufstand der Bürgerschaft für die Polizisten und Rettungskräfte, die angegriffen werden?“

In diesem Jahr kommt nun NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen nach Schermbeck. Am Donnerstag, 1. Februar, werde sie am Neujahrsempfang der CDU Schermbeck als Gastrednerin auftreten, bestätigte Schermbecks CDU-Vorsitzender Ulrich Stiemer. „Das wird sicherlich ein spannender Abend, weil sie ja zu aktuellen Themen wie die Situation der Landwirtschaft etwas sagen wird, was viele interessieren dürfte.“ Und was wird sie wohl zum Wolf sagen? Auch darauf dürften viele Zuhörer sehr gespannt sein.

CDU Schermbeck: Jeder interessierte Bürger ist willkommen

Einlass ist ab 18 Uhr, um 19 Uhr beginnt dann der Empfang, zu dem nicht nur Christdemokraten, sondern alle interessieren Bürger eingeladen sind. Eine Spendensammlung an diesem Abend soll dem Schermbecker Superhelden-Team zugute kommen, so Stiemer weiter.

