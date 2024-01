Soziales Palliativ-Netzwerk Wesel besteht 30 Jahre: Was es bietet

Wesel Am Gesundheitscampus Wesel ist ein Netzwerk mit ambulanten und stationären Palliativ-Angeboten entstanden. Diese Einrichtungen gehören dazu.

Um unheilbar kranken Menschen ein Lebensende in Würde zu ermöglichen, müssen viele Fachkräfte an einem Strang ziehen. In den vergangenen 30 Jahren hat sich daher auf dem Gesundheitscampus Wesel ein palliatives Netzwerk mit stationären und ambulanten Angeboten entwickelt.

Erster Baustein war die 1993 gegründete Hospiz-Initiative Wesel mit ehrenamtlichen Mitgliedern, einer der ältesten ambulanten Hospizdienste in NRW. Der integrierte Kinder- und Jugendhospizdienst Ankerplatz unterstützt Familien mit schwer erkrankten Kindern und Familien, in denen Kinder mit sterbenden Bezugspersonen leben. Das ebenfalls angegliederte Kati-Faßbender-Projekt begleitet Menschen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen palliativ.

Palliativstation im EVK wurde vor 25 Jahren eröffnet

Mit Eröffnung der Palliativstation hat das Evangelische Krankenhaus vor 25 Jahren ein weiteres Angebot auf die Beine gestellt und eine Vorreiterrolle übernommen. Daraus ist heute ein ganzes palliatives Netzwerk entstanden. „Nicht dem Leben Zeit, sondern der Zeit Leben hinzufügen“, so lautet der Leitgedanke.

2008 wurde mit dem Ambulanten Palliativpflegedienst „e.Vita“ eine weitere Lücke im Versorgungsnetz auf dem Gesundheitscampus geschlossen. „e.Vita“ bildete die Basis für den Ausbau des ambulanten Palliativnetzwerkes Wesel. Hier arbeiten verschiedene Professionen Hand in Hand: Haus- und Fachärzte, Psycho- und Physiotherapeuten, Hospize, Seelsorger, Pflegedienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Dialysezentren, aber auch benachbarte Krankenhäuser und andere qualifizierte Palliativärzte.

Das ambulante Angebot wurde 2018 durch die Gründung der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV Kreis Wesel) rechtsrheinisch ergänzt. Das Team aus niedergelassenen Ärzten und dem Pflegeteam „e.Vita“ hat das Ziel, Lebensqualität und Selbstbestimmung von Schwerstkranken so weit wie möglich zu erhalten, entweder in häuslicher Umgebung oder stationären Einrichtungen.

Kati-Faßbender-Hospiz komplettiert die Palliativversorgung in Wesel

Mitte 2023 öffnete dann auf dem Gesundheitscampus mit dem Kati-Faßbender Hospiz das einzige Hospiz am rechten Niederrhein seine Pforten. Hier werden Menschen am Ende ihres Lebens wohnortnah, professionell und empathisch begleitet. „Damit sind wir nun endlich komplett“, sagt Christel Wolbring, Hospiz-Leitung und stellvertretende Geschäftsbereichsleitung Palliative Versorgung.

Das langjährige Bestehen des palliativen Netzwerkes soll gefeiert werden mit einem Gottesdienst am Donnerstag, 18. Januar, um 18 Uhr im Willibrordi-Dom. Der Gesundheitscampus Wesel und die Hospiz-Initiative Wesel laden dazu ein, insbesondere ehemalige Angehörige und Wegbegleiter.

