Party-Alternative in Wesel: Hier läuft keine Karnevalsmusik

Wesel Karnevalsmuffel haben in diesen Tagen wenige Möglichkeiten zum Feiern – in Wesel gibt es aber eine Ausnahme: Infos zu Ort, Zeit und Zielgruppe.

Wer in den nächsten Tagen in Wesel feiern gehen möchte, kommt am jecken Treiben kaum vorbei. Doch es gibt eine Ausnahme: Wie schon im vergangenen Jahr veranstaltet Marco Launert im Tanzhaus Wesel (Am Scherpersfeld 29) am Karnevalssamstag, 10. Februar, wieder eine Ü50-Party. „Es wird garantiert keine Karnevalsmusik gespielt“, verspricht DJ Erwin „Potty“ Pottgießer. Die Feier beginnt um 19 Uhr, der Eintritt beträgt im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

Gespielt wird alles, was Menschen über 50 gerne hören – also so ziemlich alles. „Es wird allerdings nie zu viel Schlager gespielt, Potty weiß genau, worauf die Leute stehen, die Tanzfläche ist immer voll“, betont Launert. Die Tanzhaus-Bar bietet zudem von Fassbier über leckere Weine bis zu Longdrinks und einigen Cocktails alles, was das Ausgeh-Herz begehrt. VVK-Tickets gibt es im WE-Kiosk an der Grünstraße 2 in Wesel oder online unter www.event-buddy.de/ml.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck