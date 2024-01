Sicherheit Polizeiposten an der Dorstener Straße in Hünxe ist im Aufbau

Hünxe Klaus Messerschmidt und Martin Riffer sind als „Dorfsheriffs“ in der Gemeinde Hünxe auf Streife. Ihr Büro im Ortskern wird gerade eingerichtet.

Die Polizei baut zurzeit ihren Außenposten in Hünxe auf, der von der Wache in Dinslaken mit betreut wird. Der neue Standort befindet sich seit Ende vergangenen Jahres an der Dorstener Straße 13 im Ortskern. Dort laufen zurzeit noch die letzten Arbeiten.

Als „Dorfsheriffs“ werden dort die beiden Bezirksbeamten Klaus Messerschmidt und Martin Riffer künftig zwar ihr Büro haben, jedoch zu etwa 80 Prozent ihrer Dienstzeit auf Streife im gesamten Gemeindegebiet unterwegs sein. Deshalb könnten auch keine festen Öffnungszeiten genannt werden, heißt es von der Kreispolizeibehörde Wesel.

Rund um die Uhr ist die Polizeiwache in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-6220 erreichbar, von dort werden auch die Einsätze in Hünxe koordiniert. In wirklich dringenden Fällen, wenn es um Leib und Leben geht, solle man aber nicht zögern und sofort den Polizeinotruf 110 wählen.

Im benachbarten Schermbeck hat Percie Hagenau sein Büro im Alten Rathaus, doch auch er ist oft unterwegs. Für diesen Bereich ist ebenfalls die Dinslakener Wache zuständig und ständig erreichbar. (jok)

