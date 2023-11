Postbank in Wesel schließt für einen Tag – das ist der Grund

Wesel. Die Postbank teilt mit, dass die Weseler Filiale in dieser Woche für einen Tag geschlossen bleibt. Die Mitarbeitenden nehmen einen Termin wahr.

Postbank-Kunden in Wesel werden am Mittwoch, 22. November, an der Filiale am Berliner-Tor-Platz vor verschlossenen Türen stehen. Wie das Unternehmen mitteilt, führt der Betriebsrat an diesem Tag in Teilen von NRW Betriebsversammlungen durch. Daher bleiben einige Filialen geschlossen, darunter ist auch die in Wesel.

Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen an diesem Tag jedoch regulär, heißt es. Die Postbank betont, sie sei wie andere Unternehmen auch verpflichtet, ihren Beschäftigten die Teilnahme an Betriebsversammlungen auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen. Zeitpunkt und Dauer lege der Betriebsrat fest. Die Postbank habe darauf keinen Einfluss.

