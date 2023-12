Premiere des Weseler Weihnachtszirkus: Die schönsten Fotos

Wesel Der Weseler Weihnachtszirkus feierte am Freitag Premiere. Unser Fotograf Markus Joosten war dabei und hat die schönsten Eindrücke gesammelt.

Der Circus Florida feierte am Freitag auf der Schützenwiese in Wesel-Obrighoven die Premiere des Weseler Weihnachtszirkus und zeigte, was alles in der Manege möglich ist. Die Zuschauer waren begeistert von der Show, die viel weihnachtliches Flair unter der Zirkuskuppel verbreitete.

Unser Fotograf Markus Joosten hat sich auch unter die Zuschauer gemischt. Seine schönsten Fotos gibt es zu sehen in unserer

Fotostrecke vom Weseler Weihnachtszirkus Fotostrecke vom Weseler Weihnachtszirkus Circus Florida gastiert noch bis zum 7. Januar in Wesel. Hier gibt es einige Eindrücke von der Show auf der Schützenwiese in Obrighoven. Foto: Markus Joosten

Fotostrecke vom Weseler Weihnachtszirkus Impressionen aus dem Programm Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

.

