Gesundheitsversorgung Probleme mit E-Rezept in Wesel: Was Patienten machen können

Wesel Seit Jahresbeginn ist das E-Rezept nun Pflicht. Doch es gibt immer wieder Probleme. Ein Weseler Apotheker erklärt die wichtigsten Hintergründe.

Seit Anfang des Jahres sind Arztpraxen dazu verpflichtet, ihren Patientinnen und Patienten für verschreibungspflichtige Arzneimittel E-Rezepte auszustellen. Das elektronische Rezept soll Zeit und Wege sparen, vieles vereinfachen und zum verbindlichen Standard in der Arzneimittelversorgung werden. Die Umstellung auf das E-Rezept betrifft alle gesetzlich Versicherten in Deutschland. Für Privatversicherte wird die Umstellung im Laufe des Jahres erfolgen. Wichtig zu wissen: Verordnungen auf den bekannten rosa Papierrezepten sind weiter möglich und können auch in Zukunft in den Apotheken eingelöst werden, betont Nils Hagedorn, Pressesprecher der Apotheker in Wesel.

E-Rezept: Apotheken in Wesel sehen sich gut vorbereitet

Letztlich werde sich für den Patienten nicht viel ändern. „Denn nach einer Arzneimittelverordnung in einer Arztpraxis ist die Apotheke der nächste Schritt, um seine Medikamente zu erhalten – egal, ob ein elektronisches Rezept oder das bekannte rosa Papierrezept ausgestellt wurde“, so Hagedorn. Patienten können sich nun bei einem Arztbesuch bewusst für die für sie persönlich bequemste Übertragungsmöglichkeit des E-Rezepts entscheiden: per elektronischer Gesundheitskarte, als Papierausdruck des E-Rezepts mit einem QR-Code (Token), der dann in der Apotheke gescannt wird, oder per Smartphone mit entsprechender App.

„Der bequemste, schnellste und umweltfreundlichste Weg ist das Abrufen des E-Rezepts über die elektronische Gesundheitskarte“, sagt Nils Hagedorn. Beim Einlösen des E-Rezepts mit der Gesundheitskarte müssen Versicherte in der Apotheke ihre Karte nur in ein bereitstehendes Kartenlesegerät einstecken. Ein praktischer Weg ist in vielen Fällen auch der ausgedruckte Token, insbesondere für Menschen, die zu Hause oder in einem Heim gepflegt werden.

„Ein wesentlicher Vorteil für jeden Versicherten ist dabei auch, dass im Notfall – sollte die Technik einmal versagen – die Apotheke die Informationen lesen kann, ohne auf den zentralen Fachdienst zugreifen zu müssen“, so Hagedorn. Auch der Versicherte kann sofort lesen, was die Arztpraxis verordnet hat. „Jeder Patient hat immer das Recht, einen ausgedruckten Token in der Praxis zu verlangen.“ Noch eher unbekannt ist die Übertragung per Smartphone und App. Hierfür benötigt der Patient neben einer elektronischen Gesundheitskarte auch eine PIN.

Zum Jahresanfang kam es nach Aussage des Apothekerverbandes Nordrhein zu Startschwierigkeiten beim E-Rezept. Jedes fünfte vorgelegte E-Rezept verursachte laut einer Verbandsumfrage in den ersten Tagen erhebliche Probleme bei der zügigen Versorgung der Patienten. Dabei gebe es verschiedene Fehlerquellen: In vielen Fällen seien E-Rezepte nicht korrekt in der Arztpraxis ausgestellt worden. Hinzu kämen Serverprobleme außerhalb des Apothekenbereichs etwa bei Krankenkassen. In einem kleinen Teil der Problemfälle sei die Apothekensoftware der Verursacher gewesen. Nils Hagedorn beruhigt: „Sollte es zu Pannen kommen, werden wir in jedem Fall gemeinsam mit der jeweiligen Arztpraxis für eine schnelle Versorgung mit dem benötigten Arzneimittel sorgen.“ Und bei größeren Pannen gelte ja weiter das rosa Papierrezept.

