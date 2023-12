Raub auf Taxifahrer in Wesel: Polizei sucht Zeugen

Wesel. Auf der Trappstraße in Wesel wurde am Freitagnachmittag ein Taxifahrer überfallen und ausgeraubt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Freitag, 15. Dezember, kam es auf der Trappstraße in Wesel zu einem Raub auf einen Taxifahrer. Gegen 15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Taxifahrer aus Wesel die Trappstraße. An der Ecke „An der Brücke“ stellte der 26-Jährige eine männliche Person auf dem Gehweg fest, welche ihm zuwinkte. Daraufhin hielt er sein Taxi an und öffnete das Fenster auf der Fahrerseite vollständig. Die männliche Person ergriff durch das Fenster den Kragen des 26-Jährigen und zog ihn zur Hälfte aus dem Fenster. Hierbei schlug er ihn mit der Faust und entwendete ein Portemonnaie und zudem den Verlobungsring des 26-Jährigen. Anschließend flüchtete die männliche Person auf einem abgenutzten silbernen Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 1,75 m groß, etwa 35 Jahre alt, Glatze, schlanke Statur, leichter Bart, schwarze Kopfbedeckung, schwarzer Adidas-Sportanzug.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel zu melden – telefonisch unter der Nummer 0281/1070.

