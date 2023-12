Christa Beemelmans vom Forsthof Üfter Mark in Schermbeck mit einem erlegten Hirschkalb.

Wildspezialitäten Reh und Rotwild stehen in der Üfter Mark hoch im Kurs

Schermbeck Wer auf der Suche nach Wild ist, wird im Forsthof Üfter Mark schnell fündig. Reh und Rotwild stehen ganz oben auf der Liste.

Wildspezialitäten aus heimischen Wäldern und direkt vom Förster – das hat sich der Regionalverband Ruhr auf die Fahnen geschrieben. Und so stammt das ökologisch nachhaltig und mit größtem Augenmerk auf das Tierwohl und die Jagdethik gejagte Wild ausschließlich aus RVR-eigenen Wäldern. Zudem wird nicht auf Kundenwunsch gejagt, sondern nach den gesetzlichen Vorschriften und der Stärke der jeweiligen Population.

Beim Forsthof Üfter Mark in Schermbeck können sich Interessenten auf eine Warteliste setzen lassen. Revierförster Christoph Beemelmans und seine Frau Christa kümmern sich um die Bestellungen, die gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit als Hauptzeit der Vermarktung natürlich ansteigen. Der Kundenkreis erstreckt sich auf den Niederrhein und das angrenzende Ruhrgebiet, wobei zuletzt auch ein Käufer eigens aus dem Emsland anreiste. Rund 30 bis 40 Stammkunden gibt es, wovon ein Großteil sich das Tier beim Metzger zerlegen lässt. Ein kleines Reh oder ein Hirschkalb sind besonders begehrt, oftmals teilen sich die Kunden das Fleisch mit dem Nachbarn. Das Wild wird von einer festen Jägergruppe etwa ein- bis zweimal in der Woche geliefert.

Verkauft werden in der Regel ganze Tiere – ein Reh bringt im Durchschnitt 15 Kilogramm, ein Rotwildkalb 40 Kilogramm auf die Waage, wobei etwa die Hälfte zu verwerten ist. Bei den Wildschweinen ist lediglich ein Drittel als Fleisch nutzbar. Der Kilopreis beim Reh und Hirsch beträgt etwa sechs Euro, für das Wildschwein fallen drei Euro an. Wird das Tier auf Kundenwunsch in einer Metzgerei zerlegt und vakuumiert, zahlt der Kunde hier nochmals zwischen 30 und 50 Euro. Vakuumiert haltbar sind die Tiere zwischen einem halben und bis zu einem Jahr.

Das Angebot beim Rotwild und Reh sei indes zurückgegangen, was Christa Beemelmans aber auch auf die gesetzlichen Vorgaben, die Abschusszahlen und den Abschussplan zurückführt. „Und auch weil die Bestände im Allgemeinen geringer geworden sind.“ Anders sieht es bei der Wildschwein-Population aus, hier ist der Bestand noch größer. Erhältlich ist Wild auch am Forsthof in der Üfter Mark das ganze Jahr über – das Wild auf dem Grill erfährt derzeit auch einen Aufwärtstrend. Denn Wild ist kalorienarm, immer frisch und daher eine Bereicherung des Speisezettels.

