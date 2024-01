Der Campingplatz Grav-Insel in Wesel ist bei Hochwasser immer wieder betroffen. Dieses Luftbild entstand am 26. Dezember 2023. Am Wochenende könnte der Rhein-Pegel noch mal etwas höher liegen als beim Weihnachtshochwasser.

Das schnell steigende Pegel des Rheins bei Wesel hat offenbar Folgen für die Camperinnen und Camper auf der Grav-Insel. Wie es in einem Info-Schreiben des beliebten Campingplatzes in Flüren heißt, müsse die Anlage aufgrund behördlicher Auflagen geräumt werden. Das Schreiben kursiert unter anderem in der Facebook-Gruppe der Grav-Insel. Aufgrund des Hochwassers werde demnach die Zufahrtsstraße zum Campingplatz am Samstagmorgen gegen 7 Uhr überschwemmt werden. Der Zugang zur Grav-Insel ist dann auch in einem Notfall nicht mehr möglich.

„Aufgrund behördlicher Auflagen ist die Grav-Insel bei einer Überschwemmung der Zufahrtsstraße zu räumen“, heißt es in dem Schreiben weiter. Nach aktuellem Kenntnisstand müsse der Campingplatz daher bis spätestens um 6 Uhr am Samstagmorgen verlassen werden, so die Betreiber. Auch die Zufahrtsstraße müsse von geparkten Autos geräumt werden. Es gibt allerdings Verwirrung um diese Aufforderung: Denn nach Angaben der Stadt Wesel gibt es von Seiten der Verwaltung keine Räumungsanordnung, so eine Sprecherin auf NRZ-Anfrage. Der Campingplatz beziehe sich dabei wohl auf eine allgemeine Verfügung der Bezirksregierung aus den 1990er-Jahren.

Frank Seibt, der Betreiber des Erholungszentrums Grav-Insel, erklärt die aktuelle Lage so: „Ja, es stimmt: Wir müssen eine Räumung aussprechen, weil wir keine medizinische Versorgung mehr garantieren können, wenn die Nato-Straße überflutet ist.“ Alle müssten dann vom Campingplatz runter, dies würde aber natürlich nur die Menschen betreffen – Wohnwagen und Gebäude dürften natürlich zurückblieben. Nach Seibts Schätzung befinden sich aktuell noch etwa 150 Personen auf der Grav-Insel.

Doch nach Ansicht des Betreibers, werde es wohl gar nicht so weit kommen, dass der Platz geräumt werden müsse: „Schon beim Hochwasser um Weihnachten war die Straße nicht überschwemmt und die wird auch diesmal nicht überschwemmt“, ist sich Seibt ziemlich sicher. Es gehe aber letztlich um 10 oder 15 Zentimeter. Entscheidend dafür sei der Wasserstand, den es am frühen Samstagmorgen wirklich geben werde. Er gehe aktuell fest davon aus, dass er dann die Räumungsankündigung umgehend zurückziehen könne. Insgesamt gibt sich der Grav-Insel-Chef gelassen: „Im Umkreis von rund 100 Kilometern haben wir noch die wenigsten Probleme. Wir kommen schon seit über 50 Jahren insgesamt mit dem Hochwasser gut zurecht.“

Der Rhein-Pegel Wesel steigt derzeit in hohem Tempo an: Am Freitagmorgen (5 Uhr) kletterte der Wasserstand im Vergleich zum Donnerstagmorgen um 1,20 Meter auf nun 8,38 Meter und liegt nur noch knapp unter der ersten Hochwassermarke von 8,70 Metern. Bis zum Samstag soll der Pegel bei Wesel auf mehr als 9,40 Meter steigen, das würde im Vergleich zu Donnerstagmorgen (7,18 Meter) einen Anstieg von mehr als zwei Metern innerhalb von zwei Tagen bedeuten. Das geht aus den aktuellen Vorhersagen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes hervor. Spätestens nach dem Wochenende soll sich die Lage aber beruhigen. (Lesen Sie auch: Voerder Deichgräf: „Sind auf Hochwasser vorbereitet“)

