Rheinpegel in Wesel bleibt unter der ersten Hochwassermarke

Das Rheinhochwasser in Wesel lockt derzeit wieder viele Schaulustige an. Hier ein Blick auf den Sender in Büderich.

Der Rhein in Wesel hat sich zwar ordentlich breit gemacht, die Beeinträchtigungen sind aber gering. Seit Sonntag sinken die Pegelstände wieder.

Der Rhein in Wesel macht sich so richtig schön breit und wer am Ufer in Wesel steht, ist beeindruckt von den Wassermassen, die sich in Richtung Niederlande schieben. Viele Schaulustige nutzten die trockenen Stunden am Wochenende, um einen Blick auf das Schauspiel zu werfen. Der Pegelstand erreichte am Sonntagmittag mit 8,11 Metern die Höchstmarke und blieb weit unter der Hochwassermarke 1 mit 8,70 Metern.

Mittlerweile sinkt der Wasserstand wieder. Für die Schifffahrt gibt es keine Einschränkungen und am Ufer werden lediglich einige Wiesen und Wege überschwemmt. So bleibt das aktuelle Hochwasser in Wesel vor allem eines: ein schöner Anblick.

