Rosenmontag Wesel: Wie wird das Wetter beim Karnevalsumzug?

Wesel Die bange Frage für viele Jecken in Wesel lautet: Wie wird das Wetter bei den Rosenmontagsumzügen? Die aktuellen Wetterberichte im Überblick.

Dauerregen und Sturmböen: Die vergangenen Tage verliefen auch am Niederrhein eher ungemütlich. Viele Möhnen und Jecken trotzten am Altweiberdonnerstag dennoch dem Regen, der vor allem am Nachmittag für nasse Kostüme sorgte. Jetzt richtet sich der Blick nach vorne und die bange Frage viele Karnevalsfreunde in Wesel lautet: Wie wird das Wetter an Rosenmontag? Wir haben in verschiedene Wetterberichte geschaut und geben einen kurzen Überblick in diesem Artikel.

Das Portal www.wetter.com erwartet für Wesel an Rosenmontag derzeit eine maximale Temperatur von 9 Grad. Demnach bleibt es zwar bedeckt, die Regenwahrscheinlichkeit liegt ab dem Morgen und bis zum Abend aber nur bei 30 Prozent. Dazu weht ein leichter Wind aus Südwest. Hobbymeteorologe Hubert Reyers aus Kleve, der einen genauen Wetterbericht für den Niederrhein unter www.wetter.niederrhein.de veröffentlicht, sieht es für den Rosenmontag so: Am Rosenmontag liegen die Temperaturen zwischen 5 Grad am Morgen und 8 Grad am Nachmittag, es wird also kühler als am Wochenende: „Dazu sind nach den aktuellen Berechnungen nur selten Regenschauer dabei. Oft gibt es dichte Wolken, aber auch die Sonne ist nicht ganz chancenlos.“ Der Deutsche Wetterdienst erwartet in Nordrhein-Westfalen am Montag wechselnde Bewölkung, örtlich etwas Regen oder einzelne Schauer sowie Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad.

Rosenmontag in Wesel: Mehr zum Thema

