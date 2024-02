Rosenmontagszug in Dingden: Das ist die Strecke durchs Dorf

Hamminkeln Hamminkelns einziger Karnevalszug zieht am Rosenmontag durch Dingden. Der Karnevalsclub freut sich über 400 Teilnehmer auf den Straßen.

Die Dingdener Karnevalisten sind Frühaufsteher. Bereits um 10.11 Uhr startet Hamminkelns einziger Karnevalszug am Rosenmontag vom Freibad an der Krechtinger Straße quer durch das Dorf. Mit dabei sind sieben Prunkwagen, zehn Fußtruppen und das Dingdener Bierbike. Macht summa summarum rund 400 Teilnehmer.

An der Strecke erwarten die Organisatoren zwischen 3000 und 5000 Besucher – je nach Wetter. Vom Freibad aus geht es über die Linden- und Klausenhofstraße, Hasselmannsfeld auf die Nordbrocker Straße. Einmal an der Kirche vorbei geht es über die Hohe Straße durch den Kreisverkehr an der Bocholter Straße in die Neustraße entlang der Marienvreder Straße an der Kirche vorbei auf die Weberstraße.

After-Zug-Party steigt im Saal Hoffmann an der Weberstraße

Gegen 12 Uhr wollen die Karnevalisten dann an der Gaststätte Zuhause bei Hoffmann an der Weberstraße den Zug auflösen. Dort geht die Party dann im Saal weiter. Wer schon früher zur After-Zug-Party will: Der Saal ist ab 11 Uhr geöffnet. Einer der Höhepunkte ist wieder die Prämierung der drei schönsten Prunkwagen und Fußgruppen.

