Rosenmontagszug Wesel: Sicherheitskonzept hat sich bewährt

Wesel Weder Ordnungsamt noch Polizei mussten beim Umzug durch die Weseler Innenstadt eingreifen. 34 Autos mussten allerdings abgeschleppt werden.

Keine besonderen Vorkommnisse - dieses Fazit dürfte die Organisatoren des Rosenmontagszuges freudig stimmen. Stattdessen war die Stimmung am Zugweg bei bestem Wetter und milden Temperaturen prächtig. „Mit rund 6000 Besuchern störungsfrei“, hieß es auch von Seiten der Pressestelle der Kreispolizei. Allerdings gab es für einige Autobesitzer in Wesel ein böses Erwachen: 34 Pkw, die am Zugweg parkten, mussten abgeschleppt werden und zum Parkplatz an der Rundsporthalle gebracht werden. Das waren insgesamt vier mehr als noch im Jahr davor. „Das verwundert mich schon ein wenig, da wir über die Presse und dann auch mit der geänderten Beschilderung vor Ort explizit darauf hingewiesen hatten, nicht entlang des Zugweges zu parken“, betonte Ordnungsamts-Chefin Nicole Ruthert.

Doch ansonsten hätte es „keine besonderen Ereignisse“ gegeben, was auch die abschließende Nachbesprechung mit Rettungsdienst und Polizei ergeben hätte. Die befürchteten Wildpinkler nutzten scheinbar die vorhandenen Dixie-Klos an der Strecke. Die Stadtwacht war mit sechs der sieben Mitarbeiter im Einsatz, einer fehlte krankheitsbedingt. Natürlich waren auch die Politessen unterwegs, wobei die Citywache geschlossen blieb.

Zug in Wesel: Sicherheitskonzept hat sich bewährt

Eine positive Bilanz konnte auch Ludger Becker, Präsident des Carnevals-Ausschuss Wesel ziehen. „Ich konnte zufrieden nach Hause gehen, Gott sei Dank ist nichts passiert“, so der Zugleiter. Am Morgen danach habe er auch bereits viele positive Rückmeldungen der Vereine erhalten, die sich für die gute Organisation bedankten. Die allerdings war auch eng mit dem besonderen Sicherheitskonzept verbunden. Im Einsatz waren hier gleich zwei Unternehmen, hinzu kamen die Helfer des CAW - weit über 50 Personen. Bewährt hat sich auch das Konzept mit zwei Fahrzeugen vor dem Zug, die für eine freie Wegstrecke sorgen. Dazwischen lief Ludger Becker mit den Mitarbeitern des Ordnungsamtes. Zudem war ein Quad unterwegs. Über den Sinn der Absperrgitter indes lässt sich trefflich streiten - bei vielen anderen Zügen der Umgebung gab es gar keine.

Groß war der Jubel am Ende bei den „Ghostbusters“ des FKK, die den Pokal für den schönsten Wagen und 100 Euro gewannen. Platz zwei ging an den BSV Viktoria (75 Euro), Platz drei an Kolping. Die kreativste Fußgruppe stellten die Kolping-Sternschnuppen (100 Euro), vor dem Team Maibom (75 Euro) und den Badenixen Holtkamp (50 Euro).

