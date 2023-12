Jahresrückblick Rückblick auf 2023 in Wesel: B8-Sperrung kostete Nerven

Wesel Die Bauarbeiten an Südumgehung, Betuwe-Linie und Autobahn kostet Autofahrer in Wesel 2023 Nerven. Vor allem, als die B8 gesperrt wird.

Das Thema Verkehr beherrschte im Jahr 2023 immer wieder die Schlagzeilen in Wesel, insbesondere in Bezug auf die B8. Los ging das bereits im Februar, als die Bundesstraße für angekündigte acht Monate zwischen der Emmelsumer und der Frankfurter Straße gesperrt wurde. Grund dafür waren Bauarbeiten für die Betuwe-Linie, die dementsprechend sowohl Auto- als auch Bahnfahrer Nerven kostete. Letztere hatten durch die Bauarbeiten mit Zugausfällen zu kämpfen. Die entbehrungsreichste Zeit für die Bahnpendler begann dann im August: Ab Monatsmitte kommt es für mehrere Wochen und auch später immer wieder zu wochenweisen Ausfällen und Streckensperrungen.

So richtig ballten sich die Einschränkungen dann aber während der Herbstferien: Die B8 wird in der ersten Oktoberhälfte gewissermaßen doppelt gesperrt. Zu der Sperrung auf dem Teilstück, das bereits seit Februar dicht ist, wird dann auch noch der Bereich zwischen Frankfurter und Luisenstraße gesperrt. Die direkte Verbindung zwischen Wesel und dem kleinen Vorort Lippedorf (und auch Voerde) ist somit gekappt. Pendler dieser Route beklagen die langen Umwege – wahlweise über Drevenack oder die A3 – regelmäßig staut es sich in dieser Zeit deswegen auf der Schermbecker Landstraße.

Denn die A3-Auffahrt Wesel wird zu dieser Zeit nicht nur von den Pendlern in und aus der Richtung Voerde vermehrt angefahren. Auch aus Hamminkeln stockt der Verkehr, weil wegen Bauarbeiten auf der Autobahn die dortige Auffahrt schon seit Ende August ebenfalls gesperrt ist.

Ende Oktober dann wird aufgeatmet - zumindest auf Seiten der Autofahrer: Kurz nachdem die Sperrung der B8 von Wesel bis zur Frankfurter Straße aufgehoben ist, wird auch die Verlängerung (bis zur Emmelsumer Straße) wieder freigegeben. (meko)

