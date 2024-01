Schermbeck Trotz Haushaltssperre floss noch Geld in die Gemeinde Schermbeck für die Sanierung und Erweiterung des Waldsportplatzes. Skater wird‘s freuen.

Diese Nachricht dürfte Freude bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Schermbeck hervorrufen: Die Gemeindeverwaltung erklärt, dass der Umbau der Skateranlage im Rahmen der Sanierung und Erweiterung des Waldsportplatzes beendet ist. „Die Wetterbedingungen waren schon so, dass die Jugendlichen die Anlage nutzen möchten. Der Platz ist ein echter Treffpunkt für die Jugend, nicht nur aus Schermbeck“, erklärt Berthold Schmeing von der Gemeindeverwaltung. Er ergänzt respektvoll: „Das sind auch einige echte Künstler dabei!“





Bevor überhaupt der Förderanträge beim Bund gestellt wurde, ist die Skater-Community in Schermbeck befragt worden, welche Veränderungen für sie am wichtigsten sei. Die Befragten wünschten vor allem einen Unterstand zum Schutz bei Regen, Schnee, Wind und Sonne. Dieser Wunsch ist nun umgesetzt. Ein Solarpanel bietet nicht nur die Möglichkeit, den Unterstand – einen Seecontainer – zu beleuchten, sondern auch per USB-Anschluss das Smartphone zu laden.

Gestaltungswettbewerb für die neuen „Graffitiflächen“

Zu den nun geschaffenen „Graffitiflächen“ werde in Kürze ein Gestaltungswettbewerb ins Leben gerufen, so die Verwaltung. Da der alte Platz in die Jahre gekommen war, hatte die Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten der Sanierung und Aufwertung gesucht – und diese im Förderprogramm des Bundes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ auch gefunden.

Klare Regeln für die Nutzung der Skateranlage in Schermbeck

Die Verwaltung hofft einen pfleglichen Umgang der Nutzer und erinnert an die Einhaltung der Vorgaben für diese Skateanlage. Dafür hat sie extra eine Vereinbarung ausgehängt, die eindeutige Regeln festlegt. Zwar sind fast alle dieser Vorgaben eigentlich selbstverständlich (wie kein Vandalismus, keinen Müll hinterlassen und Rücksicht auf andere nehmen), andere eher überraschend wie der Hinweis: „Der Seefrachtcontainer darf nicht zur Übernachtung genutzt werden.“

Insgesamt werden acht Maßnahmen im Umfeld des Sportplatzes vom SV Schermbeck gefördert, die 2023 umgesetzt wurden oder in diesem Jahr noch erledigt werden: Dazu zählen die Erneuerungen der Volleyballanlage, einer Weitsprunganlage sowie die Errichtung/Erneuerung der Kugelstoßanlage (auch für Rollstuhlfahrer), eines Mountainbike-Treffs, eines Geschwisterkind-Spielplatzes, des Rasenplatzes sowie die Errichtung eines Kunstrasenplatzes im östlichen „Halbrund“. (jok)





