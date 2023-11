Schermbeck/Düsseldorf Lea-Marie Witteberg von der Gesamtschule Schermbeck vertrat die Kreis Weseler CDU-Abgeordnete Charlotte Quik drei Tage in Düsseldorf.

Debattieren, überzeugen und abstimmen: Die Abgeordneten im NRW-Landtag tauschten für drei Tage ihren Platz mit einem jungen Menschen aus ihrem Wahlkreis. Beim Jugendlandtag lernten rund 190 Schüler oder Studenten zwischen 16 und 20 Jahren den politischen Alltag im Parlament kennen. Sie simulierten Fraktions-, Ausschuss- und Plenarsitzungen, berieten über reale gesellschaftliche Themen und hörten Sachverständige an. Für Charlotte Quik, Abgeordnete für den Wahlkreis Wesel III, nahm die 19-jährige Lea-Marie Witteberg von der Gesamtschule Schermbeck teil.

Jugendliche simulieren Plenarsitzung

Für die Plenarsitzung am Samstag hatten sich die Jugendlichen zwei Tage lang vorbereitet: Sie informierten sich in Anhörungen bei Sachverständigen, stimmten Positionen in ihren Fraktionen ab und berieten die Anträge in Ausschüssen. Dazu gab es eine Diskussionsrunde mit Prof. Dr. Barbara Dauner-Lieb, Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs NRW, und dem Aktionskünstler H.A. Schult zum Thema „Zwischen Wahnsinn und Wirklichkeit – Was Kunst und Gerechtigkeit miteinander zu tun haben“.

Landtag-Präsident, André Kuper, begrüßte die Beratungen des Jugendlandtags. Er sagte: „Fast 200 junge Menschen haben drei Tage lang Demokratie live erlebt. Der Landtag nimmt die Jugendlichen ernst.“ Charlotte Quik (CDU) ergänzte: „Mit dem Beschluss des Jugendlandtags wird sich der Hauptausschuss des Landtags befassen. Drei Tage im Parlament sind eine intensive Erfahrung und macht die jungen Menschen zu Botschafterinnen und Botschaftern für Demokratie.“

Für Lea-Marie Witteberg, die in Dorsten zu Hause ist, waren die drei Tage eine große Bereicherung: „Der Jugendlandtag hat mir gut gefallen, vor allem neue Leute zu treffen, mich mit ihnen auszutauschen — insbesondere auch mit jenen, die nicht in meiner Fraktion waren.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck