Schermbecker Adventskalender lockt mit 24 Vergünstigungen

Schermbeck Exklusive Weihnachtsaktionen und ganz besondere Angebote bietet die Schermbecker Werbegemeinschaft vom 1. Dezember bis Heiligabend

Auch in diesem Dezember läuft erneut die vorweihnachtliche Aktion der Schermbecker Werbegemeinschaft, bei der es Dank eines besonderen Adventskalenders wieder 24 Vergünstigungen gibt. 25.000 Haushalte in Schermbeck und den Nachbargemeinden haben bereits in den vergangenen Tagen die Kalender erhalten, außerdem liegen 5.000 Exemplare des Gutscheinkalenders in Geschäften im Ortskern zur Mitnahme aus.

So kommt man in den Genuss der Vergünstigungen: Vom 1. bis 24. Dezember halten die Schermbecker Kaufleute Geschenke und Vergünstigungen für ihre Kunden bereit. Auf dem Kalender befinden sich 24 farbige Quadrate – für jeden Tag eines. Frank Herbrechter, der Geschäftsführer der Werbegemeinschaft, erläutert das Vorgehen: „Bringen Sie am jeweiligen Tag den Abschnitt mit in das Geschäft, das sich an dieser Aktion beteiligt, und lösen Sie ihn ein.“

Mützen, Schals und Handschuhe zum halben Preis

Die Advents-Aktionen der 24 Geschäfte sind völlig unterschiedlich: In einer Geschenkboutique gibt es an dem Aktionstag 30 Prozent Rabatt auf Weihnachtsartikel, bei einem Fahrradgeschäft gibt‘s bei jedem Einkauf ab 25 Euro Flickzeug geschenkt. In einem Modegeschäft kosten Mützen, Schals und Handschuhe an dem ausgewählten Tag nur noch die Hälfte. Und ein Restaurant serviert es zu jedem Hauptgericht jeweils ein warmes Schokotörtchen mit Glühweinkirschen gratis.

Glühwein zum Sonderpreis an Heiligabend

In einer anderen Gaststätte heißt es am Aktionstag von 15 bis 18 Uhr „Wintergrillen mit Wein, Weib und Gesang“ - dort gibt es für Gutscheininhaber dann eine Bratwurst im Brötchen geschenkt. Ein Optiker verlost unter allen Kunden, die an dem ausgewählten Tag bei ihm einkaufen, ein Ultraschall-Reinigungsgerät. Und zur finalen Einstimmung aufs Weihnachtsfest bietet eine Gaststätte im Herzen Schermbecks an Heiligabend von 11 bis 13 Uhr Glühwein zum Sonderpreis von 1,50 Euro pro Tasse.

