Schermbecker DJ covert Hit der Simple Minds

Schermbeck Der Schermbecker DJ Tom Averkamp hat mit Sänger Leroy Daniels 80er-Jahre Songs neu aufgelegt. Nun ist ein weiterer Hit erschienen.

Erneut hat der Schermbecker Thomas Averkamp alias DJ Tom einen bekannten Song neu interpretiert. Nachdem er im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Sänger Leroy Daniels beispielsweise den Genesis-Hit „Follow you, follow me“ oder den Song „Smalltown Boy“ der britischen Synthie-Pop-Gruppe Bronski Beat neu arrangiert hat, folgt jetzt ein weiteres Stück aus den 1980ern. „Don‘t you (forget about me)“ ist schon in seiner Originalversion von den Simple Minds ein Stimmungsbringer, in der DJ-Tom-Version kommt es nun noch ein bisschen flotter und mit Elektronik-Beat daher.

Für die Produktion hat sich das Duo DJ Tom/Leroy Daniels außerdem ein neues Label und neue Produzenten gesucht. „Nach vier überaus erfolgreichen Single-Veröffentlichungen mit Musikproduzent Tony Catania (Scatman John), über Florida/USA, war es nun mal an der Zeit neue Wege zu bestreiten und direkt in Deutschland zu produzieren“, so Thomas Averkamp. Fündig wurden sie im Produzententeam Bernasconi & Belmond, als neues Label ist Jompsta Music aus Krefeld mit von der Partie. „Don‘t you (forget about me)“ ist als erste Single in der neuen Konstellation veröffentlicht worden. Für 2024 sind weitere Lieder geplant.

