Schermbecker Kolpini-Kinderkarneval wird diesmal zirkusreif

Schermbeck „Karneval in der Manege“ lautet das Motto für die jungen Narren, die am 2. und 3. Februar in der Kolpingbegegnungsstätte Schermbeck feiern

Die „Fünfte Jahreszeit“ wirft ihre Schatten voraus: 2024 steht nicht nur im Zeichen des 100-Jahr-Jubiläums des weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten Schubkarrenrennens. Neben diesem Highlight der Kolpingsfamilie Schermbeck kommt auch der alljährliche Brauch für die jungen Narren nicht zu kurz: „Wieder ist ein Jahr vergangen und es ist erneut soweit: Wir feiern Kolpini-Kinderkarneval in Schermbeck“, heißt es von Mitorganisatorin Michaela Deuster.

Lange hat das Organisations-Team, das derzeit aus 19 Müttern besteht, überlegt, mit welchem Thema es in diesem Jahr den kleinen Karnevalisten in der Kolpingbegegnungsstätte in der Widau 40 in Schermbeck wieder ein buntes Programm bieten könne. Die Mütter haben sich dann entschieden, dass es kein besseres Motto als „Karneval in der Manege“ geben könne.

Kein Kinderkarneval ohne Witzerunden und Mitmachspiele

Geboten wird dann am Freitag 2. Februar, ein buntes Programm rund um das Thema Karneval, Tiere, Clowns und Zirkus. Die „Kolpinis“ werden wieder alles geben und mit verschiedenen Einlagen, wie Tanzen, Akrobatik, Musik, Sketchen und einer Schwarzlichtnummer, sowie als Tigerente und Frosch den kleinen Gästen ein Lachen ins Gesicht zaubern. Selbstverständlich werden die beliebten Witzerunden und Mitmachspiele nicht vergessen und sind auch in diesem Jahr wieder dabei.

Die Mädchen und Jungen, die die erste und zweite Klasse besuchen, feiern von 16 bis 18 Uhr (Einlass ist um 15.45 Uhr), für die Kinder, die die dritten bis fünften Klassen besuchen, heißt es dann von 19 Uhr bis 21.30 Uhr (Einlass ab 18.45 Uhr) „Manege frei!“

Am Samstag, 3. Februar, folgt von 19 bis 21.30 Uhr ein Discoabend, bei dem die Kids (ab 7. Klasse) zu aktuellen Hits das Tanzbein schwingen können. Hierbei gilt keine Kostümpflicht – jeder kommt, wie er möchte. Ob mit oder ohne Verkleidung, dies bleibt jedem Kind selbst überlassen.

Kartenvorverkauf läuft am 20. Januar im Pfarrheim

Die Karten für die Karnevals-Veranstaltungen zum Preis von sieben Euro (inklusive Pizza und Getränken) und die All-In Bändchen (Getränke und Snacks) für den Discoabend in Höhe von fünf Euro, können im Vorverkauf am 20. Januar von 10 Uhr bis 12 Uhr im St.-Ludgerus-Pfarrheim an der Erler Straße 9 in Schermbeck erworben werden.

