Schlittschuhlaufen im Kreis Wesel: Alle Hallen im Überblick

Kreis Wesel. Es ist wieder was los in den Eishallen und auf den Schlittschuhbahnen im Kreis Wesel. Ein Überblick über die Öffnungszeiten und Preise.

Die Eishallen und Bahnen in Wesel, Dinslaken und Moers haben ihren Betrieb aufgenommen.

Von Disco bis zur Outdoor-Bahn – je nach Ort locken unterschiedliche Angebote für die ganze Familie.

Ein Überblick über die drei größten Eishallen im Kreis Wesel und eine weitere Schlittschuhbahn

Schlittschuhlaufen ist eine beliebte Winteraktivität für Groß und Klein: Mit Mütze, Schal und Handschuhen ausgestattet kann man mit den Kufen über das Eis flitzen. Wer das macht, bekommt eine kalte Nase, obendrein tut die Bewegung gut. Im Kreis Wesel gibt es drei Eishallen in Wesel, Dinslaken und Moers, die in den Wintermonaten öffnen. Daneben bietet auch eine Freiluftbahn in Wesel Möglichkeiten zum Eislauf. Wir geben einen Überblick über Öffnungszeiten und Ticketpreise:

Die Eishalle "Enni Eiswelt" in Moers

Die Saison in der Eissporthalle an der Filder Straße in Moers ist bereits am 27. Oktober gestartet. Montags und dienstags bleibt die Halle zu, mittwochs können Schlittschuhfans von 10 bis 12.30 Uhr und 15 bis 17 Uhr aufs Eis, donnerstags von 15 bis 17 Uhr und freitags von 17 bis 21 Uhr (mit Disco), samstags ist von 13 bis 17 Uhr und sonn- oder feiertags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Enni-Eiswelt in Moers steht vor dem Saisonstart. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Erwachsene zahlen 4,80 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 2,60 Euro. Wer freitags zur Musik seine Runden drehen will, muss für die Eisdisco einen Zuschlag von einem Euro zahlen. Schlittschuhe kann man für 4,20 Euro (zwei Stunden) leihen. Jede weitere angefangene Stunde kostet erneut 2 Euro. Wichtig: Tickets für die Eissporthalle können ausschließlich online über das Enni-Ticketsystem erworben werden. Adresse und Infos: Enni Eiswelt, Filder Straße 140, 47447 Moers, www.enni.de/freizeit/eislaufen/

Dinslakens Einssporthalle

Eine weitere Gelegenheit zum Schlittschuhlaufen bietet die Eissporthalle Am Stadtbad in Dinslaken. Die Saison startete hier bereits am 9. September. Geöffnet ist die Eishalle montags 10 bis 12 Uhr, dienstags 10 bis 12 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr, mittwochs 10 bis 12 Uhr, donnerstags 10 bis 12 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr, freitags 10 bis 12 Uhr und 17.30 bis 19.30 Uhr, samstags 16 bis 22 Uhr, sonntags 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Tagesaktuelle Laufzeiten für den Ferien- und Feiertagsbetrieb findet man auf der Internetseite der Eishalle.

Die Dinslakener Eissporthalle am Stadtbad. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Die Eintrittspreise variieren je nach Laufzeit zwischen 3,50 und 5 Euro. Der Schlittschuhverleih kostet 3 Euro für die Größen 23 bis 50. Adresse und Info: Eissporthalle Dinslaken, Am Stadtbad 1, 46537 Dinslaken, Telefon: 02064/70003, 0176/24032233 (WhatsApp), www.eishalle-dinslaken.de/

Das Weseler Eislaufcenter

Lesen Sie auch: Weihnachtsmärkte 2023 im Kreis Wesel - Termine im Überblick

Auch in der Hansestadt gibt es Gelegenheit, ein paar Runden auf dem Eis zu drehen: im Eislaufcenter an der Ackerstraße. Die Öffnungszeiten seit dem 16. Oktober 2023: montags geschlossen, dienstags 16.30 bis 18.30 Uhr (4 Euro), mittwochs geschlossen, donnerstags 17.30 bis 19.30 Uhr (4 Euro, mit Schülerdisco), freitags 16 bis 19 Uhr (Partytime, 5 Euro), samstags 14.30 bis 18 Uhr und 19.30 bis 23 Uhr (Disco, 5 Euro), sonntags 10.30 bis 13 Uhr (4 Euro) und 14.30 bis 18 Uhr (Disco, 5 Euro).

Das Weseler Eislaufcenter. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Für Kinder bis einschließlich vier Jahre kostet der Eintritt 2 Euro (außer abends). Der Schlittschuhverleih kostet 3 Euro. Auf der Homepage wird darauf hingewiesen, dass Kartenzahlung nicht möglich ist. Adresse und Infos: Eislaufcenter Wesel, Ackerstraße 149, 46483 Wesel, 0281/60446, www.eislaufcenter-wesel.de

Nicht nur in der Halle: Bei „Wesel on Ice“ gibt es auch Eislaufen für draußen

Zusätzlich gibt es in Wesel aber noch eine weitere Möglichkeit zum Schlittschuhlaufen – die Eislaufbahn „Wesel on Ice“ am Berliner Tor. Noch bis zum 17. Dezember wird hier im Rahmen des Weseler Winters sowohl zum Eislaufen als auch zum Eisstockschießen geladen. Geöffnet ist die Bahn werktags von 15 bis 20 Uhr und am Wochenende von 11 bis 20 Uhr.

Die Schlittschuhbahn „Wesel on Ice“ am Berliner Tor. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Kinder zahlen hier 3 Euro, Erwachsene 3,50 Euro. Wer Schlittschuhe leihen will, bezahlt nochmal 3 Euro. Für Kinder gibt es darüber hinaus noch die Möglichkeit eine 10er-Karte für 27 Euro zu erwerben. Daneben gibt es noch Gruppenangebote für Grundschulen und Kitas (Maximale Gruppengröße 32 Personen). Die Bahnen für das Eisstockschießen können für 18 Euro gebucht werden und gelten dann jeweils für eine Bahn mit zwei Teams. Adresse und Infos: Eislaufbahn „Wesel on Ice“, Berliner-Tor-Platz, 46483 Wesel, Tickets unter winter.weseltickets.de/home/.

Mehr über die Weihnachtszeit im Kreis Wesel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck