Schon wieder: Zweiter Einbruch in Mehrhooger Tankstelle

Hamminkeln Bereits zum zweiten innerhalb weniger Tage wurde in die Tankstelle an der Hoogefeldstraße in Mehrhoog eingebrochen. Zeugen gesucht.

Nachdem die Tankstelle an der Hoogefeldstraße in Hamminkeln-Mehrhoog bereits am vergangenen Wochenenden Opfer eines Einbruchs wurde, ist es nun schon wieder passiert: Wie die Polizei jetzt meldet haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (28. November) schon wieder dort eingebrochen.

Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen 3.40 und 4.20 Uhr am frühen Dienstagmorgen. Die Täter entfernten dabei die Spanplatte der provisorischen Fenstersicherung, die nach dem ersten Einbruch dort angebracht worden war. Erneut stahlen die Einbrecher Tabakwaren.

Nun sucht die Kriminalpolizei Zeugen und Hinweisgeber. Sie werden gebeten sich mit der Polizeiwache Nord unter der Rufnummer 0281-107-0 in Verbindung zu setzen.

