Wesel Der Schützverein Wesel-Fusternberg hat sich zu seiner Generalversammlung getroffen. Neben der neuen Fahne ging es auch um wichtige Wahlen.

Der Schützenverein Wesel-Fusternberg 1841 freut sich über eine Fahne. Vereinspräsident André Nitsche und Geschäftsführer Matthias Michels stellten sie kürzlich bei der Generalversammlung den Schützen vor – nach rund 74 Jahren im Einsatz löste die Flagge ihr Vorgängermodell ab. Die Freude beim Verein ist groß, beim diesjährigen Schützenfest vom 31. Mai bis zum 2. Juni soll sie in den Dienst gehoben werden. Geholfen bei der Anschaffung hat eine Spende der Nispa, teilte der Verein jetzt in seinem Bericht der Versammlung mit.

Neben der Präsentation der Fahne standen dort weitere Punkte auf der Tagesordnung. So gab es unter anderem sechs Wahlen: Mark Giesen wurden zum Fähnrich ernannt. Michael Lohmeyer trat nach vier Jahren nicht mehr als Zahlmeister und zieht sich komplett aus dem Vereinsgeschehen zurück, seine Rolle übernimmt Stefan Hissing. Axel Fuchs, der Schatzmeister des Vereins, stand auch zur Wiederwahl und übernimmt diese Aufgabe weiterhin.

Emotional ging es bei der Wahl des Bataillonskommandeurs weiter. Ulrich Schubert legte sein Amt nieder und geht somit, nach langjährige Vorstandarbeit, in den wohl verdienten Altersruhestand. Hier schlug der gesamte Bataillonsvorstand Dennis Fuchs vor. Fuchs war jahrelang Adjutant der vorherigen Kommandeure und galt somit als der qualifizierteste für den Posten als Kommandeur des Vereins. Er wurde mit 81 Ja-Stimmen und einer Enthaltung zum neuen Kommandeur der Fusternberger Schützen gewählt. Für seinen Adjutanten sprach sich Dennis Fuchs für den ehemaligen Jungschützenführer Mike Hötten aus. Ein Junges Team wird damit in Zukunft das Bataillon anführen.

Schützenverein Wesel-Fusternberg freut sich über neue Mitglieder

Anschließend wurde die Treue der Mitglieder geehrt – auch hier gab es eine Besonderheit. Michael Resdorf bekam vom Verein die Silberne Verdienstnadel für seine jahrelange Vereinsarbeit verliehen. Dazu kramte der Vereinspräsident alte Fotos aus vergangener Zeit heraus, die Mitglieder freuten sich sehr über die alten Schätzchen. Außerdem bedankte sich der Vorstand des Vereins bei Ulrich Schubert und entließ ihn in den Altersruhestand.

Der Schützenverein freute sich darüberhinaus über 15 neue Mitglieder im vergangenen Jahr. Präsident André Nitsche blickte in seiner Ansprache auch deswegen positiv auf 2023 zurück. Die Mitglieder des Vereins hätten nach der schwierigen und stressigen Corona-Zeit erneut aktiver an Vereinsaktivitäten teilgenommen und so ihre Flexibilität demonstriert, lobte der Präsident der Fusternberger Schützen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck