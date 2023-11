Silvesterböller schreckt Pferde auf – Hünxer vor Gericht

Hünxe. Weil sie an Silvester Pferde mit einem Böller erschreckt haben, mussten sich jetzt zwei junge Hünxer vor Gericht verantworten.

Dass das Verhalten zweier junger Männer aus Hünxe an Silvester 2022 ziemlich „blöd“ war, darüber waren sich am Ende der rund anderthalbstündigen Verhandlung am Weseler Amtsgericht alle einig. Nur strafbar war es eben nicht. Schlussendlich endete der Prozess um einen nahe einer Pferdekoppel gezündeten Böller und ein verletztes Tier mit einem Freispruch.

Böller-Knall lässt Pferde auf der Weide durchdrehen

Abgespielt hat sich der Vorfall um die Mittagszeit am besagten Silvestertag. Die beiden damals 17 und 20 Jahre alten Hünxer verbrachten diesen auf dem Grundstück der Familie des älteren Angeklagten in Bruckhausen. Dort haben sie im Garten ein sogenanntes „Jugendfeuerwerk“ gezündet – einen Knallfrosch, der nur einmal angezündet wird, aber mehrmals knallt. Die Pferde, die sich direkt auf der benachbarten Koppel befunden haben, wollen sie nicht bemerkt haben: „Wir haben sie nicht gesehen, sonst hätten wir den nicht angezündet“, beteuerte der jüngere der beiden Männer. Auch, dass die Tiere in Folge des Knalls in Panik geraten und wild über die Koppel gerannt sind, hätten sie nicht mitbekommen.

Das allerdings bezweifelt die Zeugin, deren Pferd sich in Folge dieser Panikattacke verletzt hat. Als sie an dem Tag auf dem Weg vom Stall zur Koppel war, habe sie es unterwegs mindestens zweimal knallen hören und die beiden jungen Männer an der Grenze zur Weide stehen sehen, in Blickrichtung zu den Tieren. „Die haben sich die Bäuche gehalten vor Lachen“, beschreibt sie vor Gericht. Dies, so ist sie sicher, habe sich auf das Aufschrecken der Tiere bezogen.

Dressur-Pferd lahmt seit dem Böller-Vorfall

Mit lautem Rufen hätten die Pferdehalterin und ein weiterer Zeuge auf sich aufmerksam gemacht, doch die beiden Männer seien zunächst ins Haus gegangen. Später seien sie aber wieder herausgekommen, um sich eine Standpauke der beiden Zeugen abzuholen – letzteres berichten wieder beide Parteien übereinstimmend.

Erst später in der Reithalle hat die Halterin festgestellt, dass ihr Pferd hinten links lahmt. Ein Tierarztbesuch in den folgenden Tagen ergab dann Trauriges für Pferd und Reiterin: Der Meniskus wurde beschädigt, „ich kann froh sein, wenn ich noch mal Schritt, Trab, Galopp geradeaus reiten kann“, führt die Halterin vor Gericht aus. Bislang sei sie mit dem Tier Dressur geritten.

Um die beiden Angeklagten allerdings wegen der vorgeworfenen Sachbeschädigung zu verurteilen, hätten sie den Vorsatz haben müssen, dass sich durch die Böllerei ein Tier verletzt. Und das ist ihnen nicht nachzuweisen. „Das war ein blödes Verhalten, aber blödes Verhalten ist nicht strafbar“, hielt auch die Staatsanwaltschaft abschließend fest.

