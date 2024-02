Songwriter Schüller startete Deutschland-Tournee in Wesel

Wesel Der Weseler Singer und Songwriter Mathias Schüller startete seine Tournee mit einem Heimspiel. Das Scala war bei seinem Konzert gut besucht.

Der Weseler Singer - und Songwriter Mathias Schüller feierte einen gelungenen Auftakt seiner Deutschland-Tournee. Der Leiter des Jugendzentrumks Karo stellte im Scala sein neues Album „Dunkel:Rot“ vor. Unterstützt wurde er dabei vom Bassisten Henrik Herzmann. Das inzwischen siebte Studio-Album des Weselers widmete sich dem großen Thema Liebe, hat aber auch rockige Züge. Weitere Konzerte folgen unter anderem am 15. Februar in Grevenbroich, am 23. Februar in Braunschweig und am 24. Februar in Goßberg.

