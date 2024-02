Der Park-and-Ride-Parkplatz am Weseler Bahnhof

Verkehr Sonntag Park-Einschränkungen wegen Umbau am Bahnhof in Wesel

Wesel Moderne Parkflächen erhalten am 18. Februar Sensoren: Die Technik wird Sonntag weiter ausgebaut, für Autofahrer gelten Halteverbote.

Wer sein Auto am Bahnhof in Wesel abstellen möchte, kann bereits jetzt bequem von zuhause aus einsehen, ob ausreichend kostenlose Parkflächen zur Verfügung stehen. Dank moderner Sensoren wird in Echtzeit auf der Internetseite des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) angezeigt, ob ein Parkplatz frei ist.

Das „bewährte System“, das es bereits auf dem Parkplatz „Richelswiese“ gibt, werde nun auf weiteren Park-und-Ride-Parkflächen am Bahnhof ausgeweitet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Wesel. Der Umbau der Parkplätze findet am Sonntag, 18. Februar, statt. Während der Baumaßnahme darf nicht auf den Flächen geparkt werden. Entsprechende Parkverbotshinweise sind aufgestellt worden. Die Stadtverwaltung bittet darum, die Hinweise ernst zu nehmen. Wer dennoch auf den Flächen parkt, muss damit rechnen, kostenpflichtig abgeschleppt zu werden.

Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 70.000 Euro, der Umbau wird komplett vom VRR gefördert. Der Einbau der Bodensensoren dauert einen Tag. Klappe alles nach Plan, könne bereits in der kommenden Woche die neue Technik genutzt werden, so die Stadt weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck