SPD Wesel: Steuererhöhungen nur als „allerletztes Mittel“

Droht nach einer Störung im Klärwerk in Wesel eine Erhöhung der Abwassergebühr? Die SPD ist dagegen.

Wesel. Bei der Klausurtagung der SPD-Fraktion ging es unter anderem um Steuern und höhere Abwassergebühren als mögliche Folge eines Klärwerks-Störfalls.

Der Neubau für die marode Niederrheinhalle steht für die Sozialdemokraten mit oben auf der Liste der Projekte für die kommenden Jahre in Wesel. In einem der Anträge, die die Fraktion auf ihrer Klausurtagung formuliert hat, stellt sich die Fraktion hinter die Idee, den Neubau mithilfe eines Innovationscampus Wesel zu realisieren. Sie soll „mit erster Priorität“ verfolgt werden, heißt es. Aber auch mit möglichen Gebühren- und Steuererhöhungen beschäftigte sich die Fraktion.

Dabei geht es auch um die Folgen eines technischen Defekts im Weseler Klärwerk. Anfang 2021 gelangte dadurch Schlamm in den Rhein. Das Lanuv erhob einen erhöhten Gebührenbescheid, von mehr als zwei Millionen Euro Schaden ist die Rede. Die SPD erklärt nun, sie sei nicht damit einverstanden, dass diese Kosten 2024 das zweite Mal in die Abwassergebühr der Bürger eingerechnet werden. Die Stadtwerke seien versichert. „Wir fordern eine Regulierung des Schadens durch die Versicherungen“. In diesem Jahr musste zudem erstmals seit Jahren die Grundsteuer B angehoben werden. Die Finanzlage der Städte ist schwierig. Mit Blick auf mögliche weitere Steigerungen heißt es: „Steuererhöhungen können nur als das allerletzte Mittel zum Ausgleich eines Haushalts dienen und die Verwaltung soll nach Möglichkeit versuchen, darauf zu verzichten.“

Überdachte Photovoltaikanlagen auf Parkplätzen in Wesel

Zu kämpfen hat auch die Weseler Tafel aufgrund des großen Andrangs von Bedürftigen. Jüngst musste die Einrichtung ihre Ausgabe auf einen zweiwöchigen Rhythmus umstellen. Die SPD setzt sich nun dafür ein, dass die Tafel halbjährlich mit 10.000 Euro bezuschusst wird, eine Lösung soll mithilfe von Stiftungsmittel der Sparkasse gefunden werden.

Ein weiterer Anstoß: Die Stadt soll sich um Bundes- und Landesmittel bemühen, um die Parkplätze am Bahnhof mit einer überdachten Photovoltaikanlage ausstatten zu können. Sorgen bereitet der Fraktion auch die Situation im Ausländeramt: Aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes soll überprüft werden, ob eine zusätzliche Stelle notwendig ist. Das Schulbauprogramm will die SPD zwar unverändert fortführen, aber zeitlich den „finanziellen Bedürfnissen“ der Stadt anpassen. Nach derzeitigen Plänen dauern die Arbeiten bis mindestens 2038.

Ein wiederkehrendes Thema ist die Feuerwache: Bei der Ausschreibung für den Neubau der Wache und der Stadtwerke möchte die SPD gewährleistet wissen, dass nur Firmen mit einer Tarifbindung den Zuschlag bekommen. Und auch im Heubergpark wird nach der Fertigstellung des Kombibades neu gebaut: Die SPD begrüßt die Initiative des Bauvereins, eine Vorplanung für das Heubergbad-Grundstück zu erstellen.

Im nächsten Sommer sollen erstmals 50 Kinder und Jugendliche aus der ukrainischen Partnerstadt Nowomoskowsk nach Wesel kommen. Die Finanzierung des Aufenthaltes soll über Sponsoren und Förderprogramme gesichert werden..

