Sportplatz-Bebauung in Bislich: Ausschuss gibt grünes Licht

Wesel Die im Rahmen einer Bürgerbeteiligung erstellen Pläne können voraussichtlich im nächsten Jahr umgesetzt werden. Das letzte Wort hat der Stadtrat.

Die Bebauung des alten Sportplatzes in Bislich soll so umgesetzt werden, wie es bei der Jahreshauptversammlung des Heimat- und Verkehrsvereins Bislich im November 2023 beschlossen wurde. Dafür sprach sich der Stadtentwicklungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig aus.

Zwei Varianten hatte die Stadt den Bislichern bei der Versammlung vorgestellt. Die Entwürfe waren unter Beteiligung der Bislicher Bürger entstanden, sie konnten ihre Wünsche im Planungsprozess einbringen. Die von der Mehrheit eindeutig favorisierte Variante sieht eine zweigeschossige Mehrfamilienhaus-Bebauung an der Mühlenfeldstraße vor. Daran schließen sich parallel zur Frankenstraße vier Einfamilienhäuser an. Die Ballspielfläche im nördlichen Bereich bleibt erhalten.

An die westlich gelegene Spielplatzfläche schließt sich nach Osten eine Grünfläche mit Bäumen und offener Fläche an. Im nördlichen Bereich am Feldwicker Weg soll eine Mulde angelegt werden, die bei Starkregen Wasser aufnehmen kann. Am 12. März fällt der Stadtrat den endgültigen Beschluss über die Bebauung. Im kommenden Jahr soll dann laut Stadt die Erschließung und Vermarktung der Grundstücke beginnen. (rme)

