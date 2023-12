Spotify: Das sind die Lieblingslieder der Weseler 2023

Wesel Spotify hat die meistgehörte Musik 2023 veröffentlicht. In Wesel spiegelt sich der Landestrend – allerdings mit einer Ausnahme

Der schwedische Musik Streamingdienst Spotify mit 547 Millionen aktiven Nutzern enthüllt auch in diesem Jahr die Hörtrends 2023. Am häufigsten streamten Weselerinnen und Weseler demnach Songs der deutschen Soul-Pop-Sängerin Ayliva („Hässlich“), auf Platz zwei folgt Apache 207 („Komet“) wiederum gefolgt von The Weeknd („Blinding Lights“), Luciano („On My Way“) und Bonez MC („Ohne mein Team“). Abgesehen von The Weeknd finden alle diese Künstler sich auch in der NRW-Top-Fünf, an der Spitze hier: Apache 207.

Die meistgehörten Songs in der Hansestadt des Jahres sind „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207, „Sie weiß“ von Ayliva feat. Mero, Miley Cyrus mit „Flowers“, „Daylight“ von David Kushner und „TABU“ von Yung Yury und Damm Yury.

Auch die Podcasts Zahlen stiegen in dem vergangenen Jahr weiter an. Der Podcast der beiden Comedians Felix Lobrecht und Tommi Schmitt „Gemischtes Hack“ sichert sich in Wesel den ersten Platz. Die drei folgenden Plätze kommen ebenfalls aus der Comedy-Sparte: Platz zwei belegt „Hobbylos“ mit Julien Bam und Rezo und Platz drei „Dick & Doof“ von Luca und Sandra. „Kurt Krömer – Feelings“ erreicht den vierten Platz. Der True-Crime-Podcast „Mordlust“ von Paulina Krasa und Laura Wohlers, in dem sie sich mit Verbrechen und ihren Hintergründen beschäftigen, findet in Wesel Gehör und landet auf dem fünften Platz.

Gegründet wurde Spotify 2006, im Oktober 2008 ging die Streaming Plattform erstmals an den Start. Heute gehört Spotify zu den größten Anbietern auf dem Markt.

