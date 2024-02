Stadt Wesel appelliert: Autos an Rosenmontag umparken

Wer sein Auto am Zugweg durch Wesel am Rosenmontag nicht rechtzeitig umparkt, der riskiert, abgeschleppt zu werden (Symbolbild).

Wesel Am Rosenmontag zieht wieder der große Umzug durch die Weseler Innenstadt. Welche Straßen und Parkplätze von der Stadt gesperrt werden.

Die fünfte Jahreszeit neigt sich ihrem Höhepunkt zu: Tausende fröhliche Jecken werden am kommenden Montag, 12. Februar, zum Rosenmontagsumzug in der Weseler Innenstadt erwartet. „Wichtig ist, dass sämtliche Parkflächen sowie die Fahrbahnen entlang des Zugwegs für Autos gesperrt werden“, betont vorab die Stadtverwaltung. Entsprechende Hinweise (Verbotsschilder) werden eingerichtet. Auch der Parkplatz am Finanzamt Wesel wird während des Umzugs gesperrt. Daher bittet die Stadt Wesel alle betroffenen Autofahrerinnen und Autofahrer, frühzeitig die Fahrzeuge wegzustellen.

Karneval in Wesel: Lesen Sie mehr zum Thema

Startpunkt des Rosenmontagszuges durch Wesel ist am Breiten Weg. Von dort zieht der närrische Lindwurm entlang der Kolpingstraße und über die Korbmacherstraße in die Innenstadt. Anschließend dreht der Zug eine Runde über die Kreuzstraße, die Esplanade, über die Magermannstraße und die Dimmerstraße zum Kornmarkt. Über die Ritterstraße führt der Zugweg dann am Andreas-Vesalius-Gymnasium vorbei und wieder zur Kreuzstraße. Von dort biegen die Wagen und Fußtrupps nach links in die Esplanade ab und es geht über die Wallstraße zum Endpunkt am Berliner Tor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck