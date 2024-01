Stadtführungen in Wesel: Mit dem Nachtwächter unterwegs

Wesel Wesel aus einem anderen Blickwinkel betrachtet: Wesel-Marketing bietet im Februar und März Themen-Führungen an, darunter eine Flashlight-Tour.

Wesel aus einer anderen Perspektive entdecken und in die Historie der Stadt eintauchen: Wesel-Marketing bietet im Februar und März wieder mehrere Erlebnisführungen an.

Die nächsten Termine für eine interessante Abendtour mit dem Nachtwächter durch die Innenstadt sind am 2. Februar und am 1. März. Auch bei der Flashlight-Tour am 16. Februar entdecken die Gäste mit Taschenlampen die Stadt in einem anderen Licht. Hier bietet der Tourguide den einen oder anderen überraschenden Aspekt für die Gäste. Wer sich für geschichtliche Themen interessiert, sollte sich diese Tour vormerken: Mit der Führung zur Zerstörung Wesels im 2. Weltkrieg und der Operation Plunder folgt am 24. März ein Einblick in die Geschichte des letzten Jahrhunderts.

Die Kosten für diese Führungen liegen bei sieben Euro pro Person, die Nachtwächterführung kostet zehn Euro. Taschenlampen für die Flashlight-Tour können für zwei Euro in der Stadtinformation geliehen werden. Kinder von sieben bis zwölf Jahren zahlen die Hälfte, Kinder bis sechs Jahre sind kostenfrei. Weitere Informationen zu den Touren und den jeweiligen Treffpunkten gibt es auch auf www.wesel-tourismus.de.

Anmeldungen nimmt die Stadtinformation am Großen Markt telefonisch unter 0281 2032622 oder per E-Mail unter stadtinformation@weselmarketing.de entgegen.

