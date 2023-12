Stadtverwaltung Wesel bleibt nach Weihnachten geöffnet

Das Rathaus in Wesel ist zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet.

Wesel Zwischen den Feiertagen und Neujahr können Bürgerinnen und Bürger Behördengänge erledigen. Auch die Stadtbücherei ist an bestimmten Tagen offen.

Zwischen den Jahren prägen traditionell Plätzchen, Geschenke und der Duft von Tannen die Jahreszeit. Vor allem die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr wird gerne genutzt, um noch wichtige Anliegen abzuschließen, zum Beispiel im Rathaus. Wie in den Jahren zuvor bleibt das Weseler Rathaus zwischen den Feiertagen zu den gewohnten Öffnungszeiten (zu finden unter www.wesel.de/oeffnungszeiten) geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung mit. So können Menschen, die aufgrund von persönlichen oder beruflichen Gründen zeitlich eingespannt sind, die Ferienzeit für einen wichtigen Behördengang nutzen.

Wer gerne liest oder sich andere tolle Dinge ausleihen möchte, kann zudem auch während der Weihnachtsferien zu den gewohnten Zeiten in die Stadtbücherei. Lediglich an den Feiertagen sowie an Heiligabend und Silvester bleibt die Bücherei geschlossen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck